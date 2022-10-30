2000-2006 yılları arasında 8’i Türk 10 kişiyi öldüren NSU örgütüyle ilgili flaş bir dosya sızdırıldı

Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi katleden Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütüne ilişkin 'gizli' ibaresi bulunan ve 30 yıl açıklanmaması öngörülen, 'NSU dosyaları' olarak adlandırılan raporun internet sitesinde yayımlandığı iddia edildi.
Bilgi özgürlüğü portalı 'FragDenStaat' ile Alman İkinci Televizyon Kanalı ZDF'de yayımlanan 'ZDF Magazine Royale' programı tarafından kamuoyuyla paylaşılan söz konusu rapora, internet üzerinden 'nsuakten.gratis' sayfasından ulaşılıyor. Almanya iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatında aşırı sağcı gruplara ve kullanılan muhbirlere ilişkin bazı belgelerin 4 Kasım 2011'den birkaç gün sonra imha edilmesi de büyük kuşku yaratmıştı. 'nsuakten.gratis'te yayınlanan belgelerde, NSU'ya Alman istihbarat birimlerinin adres ve hedef listesi verdiği dikkat çekiyor. Oluşturulan belgenin orijinal belgenin içeriğiyle aynı olduğu aktarılan sayfada, hukuki sebeplerden dolayı da bazı kişilere ilişkin bilgilerin karartıldığı ifade edildi.