Rusya lideri Putin'den flaş dünya savaşı mesajı: Potansiyeli yüksek...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, olası çatışmalar için "Dünya genelinde ve bölgesel olarak çatışma ihtimali yüksek" ifadelerini kullandı. Ayrıca Putin, Rusya'nın nükleer güç tatbikatını izlediklerini dile getirdi.

KIRIM KÖPRÜSÜ AÇIKLAMASI

Kırım köprüsü ile ilgili açıklamalara da yer veren Putin, "Kırım Köprüsü ve Kursk Elektrik İstasyonunu'ndaki olaylar kritik altyapı sitelerinde artırılmış güvenlik önlemleri alınması gerekiyor" dedi.

KİRLİ BOMBA

Kirli bombalarla ilgili de konuşan Putin, Ukrayna'nın kirli bomba kullanma planları olduğunu iddia etti.

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