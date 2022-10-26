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    • Dünya
    • 26.10.2022 15:09
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    • 26.10.2022 15:09
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    Rusya lideri Putin'den flaş dünya savaşı mesajı: Potansiyeli yüksek...

    Son dakika haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile devam eden savaşla ilgili açıklamalarda bulundu. Putin, "Dünya genelinde ve bölgesel olarak çatışma ihtimali yüksek" ifadesini kullandı.

    Rusya lideri Putin’den flaş dünya savaşı mesajı

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, olası çatışmalar için "Dünya genelinde ve bölgesel olarak çatışma ihtimali yüksek" ifadelerini kullandı. Ayrıca Putin, Rusya'nın nükleer güç tatbikatını izlediklerini dile getirdi.

    KIRIM KÖPRÜSÜ AÇIKLAMASI
    Kırım köprüsü ile ilgili açıklamalara da yer veren Putin, "Kırım Köprüsü ve Kursk Elektrik İstasyonunu'ndaki olaylar kritik altyapı sitelerinde artırılmış güvenlik önlemleri alınması gerekiyor" dedi.

    KİRLİ BOMBA
    Kirli bombalarla ilgili de konuşan Putin, Ukrayna'nın kirli bomba kullanma planları olduğunu iddia etti.

    Ayrıntılar geliyor...

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    Haberler Dünya Rusya lideri Putin'den flaş dünya savaşı mesajı: Potansiyeli yüksek...
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