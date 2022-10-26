İslamofobi ABD’den yayılıyor! İslam’a nefret fonu!

1.5 MİLYAR DOLARLIK PAZAR

Aynı saptamaları, gerekli belgelere erişim izni verilmediğinden Kanada için yapmanın imkânsız olduğuna işaret eden Zine, "İslamofobi ağları ulus ötesidirler. Bunlar sadece Kanada veya ABD'de değiller. Bu endüstri için birçok fon ABD'den geliyor ve oradaki çalışmaların bazıları toplamda 1.5 milyar dolarlık bir pazar olduğunu gösteriyor.

İslam karşıtı propagandayı teşvik eden bu desteğin bir kısmı Kanada'ya aktarıldı. Bunun ötesinde Kanada ve ABD'deki, ayrıca Avrupa'daki ve başka yerlerdeki İslamofobi aktörleri arasında ulus ötesi bağlantılar var. Bu bağlar aynı zamanda bu ağların gücünü güçlendiriyor ve onların dezenformasyonlarını ve yanlış bilgilerini çok daha geniş bir alana yaymalarına izin veriyor" ifadelerini kullandı. Zine, İslamofobi endüstrisinin ana aktörlerini de raporunda şöyle açıkladı: