İslamofobi ABD’den yayılıyor! İslam’a nefret fonu!

Kanada'da yapılan bir araştırma, İslamofobiyi körükleyen ve finanse eden ağları ortaya koydu. Wilfrid Laurier Üniversitesi Öğretim Üyesi Sosyolog Prof. Dr. Jasmin Zine, ekibiyle dört yıl önce başladıkları araştırmayı tamamladı. Ekip, "Kanada İslamofobi Endüstrisi: Büyük Beyaz Kuzey'deki İslamofobi Ekosisteminin Haritası" isimli 127 sayfalık bir rapor hazırladı. "İslamofobi endüstrisi"nin uluslar ötesi bir sektör halini aldığını söyleyen Zine, İslamofobi endüstrisinin sadece ABD'de 1.5 milyar dolarlık bir pazarı olduğunu, bu piyasayı ABD merkezli 39 kuruluşun koordine ettiğini ifade etti.
1.5 MİLYAR DOLARLIK PAZAR
Aynı saptamaları, gerekli belgelere erişim izni verilmediğinden Kanada için yapmanın imkânsız olduğuna işaret eden Zine, "İslamofobi ağları ulus ötesidirler. Bunlar sadece Kanada veya ABD'de değiller. Bu endüstri için birçok fon ABD'den geliyor ve oradaki çalışmaların bazıları toplamda 1.5 milyar dolarlık bir pazar olduğunu gösteriyor.
İslam karşıtı propagandayı teşvik eden bu desteğin bir kısmı Kanada'ya aktarıldı. Bunun ötesinde Kanada ve ABD'deki, ayrıca Avrupa'daki ve başka yerlerdeki İslamofobi aktörleri arasında ulus ötesi bağlantılar var. Bu bağlar aynı zamanda bu ağların gücünü güçlendiriyor ve onların dezenformasyonlarını ve yanlış bilgilerini çok daha geniş bir alana yaymalarına izin veriyor" ifadelerini kullandı. Zine, İslamofobi endüstrisinin ana aktörlerini de raporunda şöyle açıkladı:
Medya kuruluşları: İslamofobi etkileyicileri, aşırı sağ medya forumlarına katkıda bulunur, propagandalarını ve bağnazlıklarını profesyonelleştirmek ve para kazanmak için sosyal medya platformlarını kullanır.
Piyadeler: Aşırı sağ, beyaz milliyetçisi ve Neo-Nazi gruplar ile onların arkasındaki Müslüman karşıtı nefreti çevrimiçi ve kamusal protestolar, gösteriler yoluyla teşvik etmede aktif olan kışkırtıcılar.