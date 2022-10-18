Estonya, Rusya'yı 'terörist devlet' ilan etti

Açıklamada, "Estonya parlamentosu Rusya'yı terörist devlet, Rusya Federasyonu'nu terörizmi destekleyen, birlikte savaşmamız gereken bir ülke olarak tanıyor. Diğer ülkeleri de benzer kararlar almaya davet ediyoruz" denildi.

WAGNER VE AYRILIKÇI GRUPLAR İÇİN ÇAĞRI

Rusya merkezli özel askeri şirket Wagner Grubu ile Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki ayrılıkçı grupların da terörist organizasyon olarak tanınması çağrısı yapan Estonya parlamentosu, işgal altındaki Ukrayna topraklarının Rusya tarafından ilhakı edilmesini de kınadı.