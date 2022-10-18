Estonya, Rusya'yı 'terörist devlet' ilan etti

Estonya parlamentosu, işgal altındaki Ukrayna topraklarının Rusya'ya ilhakını kınayarak, Rusya'yı "terörist devlet" ilan etti.
DÜNYA BARIŞI İÇİN EN BÜYÜK TEHDİT
Parlamento tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin rejiminin nükleer silah kullanma tehditleriyle Rusya'yı Avrupa ve dünya barışı için en büyük tehdit haline getirdiği belirtildi.
Açıklamada, "Estonya parlamentosu Rusya'yı terörist devlet, Rusya Federasyonu'nu terörizmi destekleyen, birlikte savaşmamız gereken bir ülke olarak tanıyor. Diğer ülkeleri de benzer kararlar almaya davet ediyoruz" denildi.
WAGNER VE AYRILIKÇI GRUPLAR İÇİN ÇAĞRI
Rusya merkezli özel askeri şirket Wagner Grubu ile Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki ayrılıkçı grupların da terörist organizasyon olarak tanınması çağrısı yapan Estonya parlamentosu, işgal altındaki Ukrayna topraklarının Rusya tarafından ilhakı edilmesini de kınadı.
RUSYA DAİMİ ÜYELİKTEN ÇIKARILSIN
Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından Ukrayna'da işlenen suçların faillerinin belirlenmesi için soruşturma açılmasını desteklediğini ifade eden Estonya parlamentosu, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyeliği'nden de çıkarılmasını istedi.