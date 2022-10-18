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    • Dünya
    • 18.10.2022 23:26
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    • 18.10.2022 23:31
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    Estonya, Rusya'yı 'terörist devlet' ilan etti

    Estonya parlamentosunun bugünkü genel oturumunda yapılan oylama ile Rusya 'terörist devlet' ilan edildi. Karara, 101 sandalyeli parlamentoda, 83 parlamenter destek verirken, 3 parlamenter ise çekimser oy kullandı. Böylelikle, Litvanya ve Letonya'nın ardından Estonya, Rusya'yı terör devleti ilan eden üçüncü Baltık parlamentosu oldu.

    Bir ülke daha Rusya’yı ’terörist’ ilan etti

    Estonya parlamentosu, işgal altındaki Ukrayna topraklarının Rusya'ya ilhakını kınayarak, Rusya'yı "terörist devlet" ilan etti.

    DÜNYA BARIŞI İÇİN EN BÜYÜK TEHDİT
    Parlamento tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin rejiminin nükleer silah kullanma tehditleriyle Rusya'yı Avrupa ve dünya barışı için en büyük tehdit haline getirdiği belirtildi.

    Açıklamada, "Estonya parlamentosu Rusya'yı terörist devlet, Rusya Federasyonu'nu terörizmi destekleyen, birlikte savaşmamız gereken bir ülke olarak tanıyor. Diğer ülkeleri de benzer kararlar almaya davet ediyoruz" denildi.

    WAGNER VE AYRILIKÇI GRUPLAR İÇİN ÇAĞRI
    Rusya merkezli özel askeri şirket Wagner Grubu ile Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki ayrılıkçı grupların da terörist organizasyon olarak tanınması çağrısı yapan Estonya parlamentosu, işgal altındaki Ukrayna topraklarının Rusya tarafından ilhakı edilmesini de kınadı.

    RUSYA DAİMİ ÜYELİKTEN ÇIKARILSIN
    Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından Ukrayna'da işlenen suçların faillerinin belirlenmesi için soruşturma açılmasını desteklediğini ifade eden Estonya parlamentosu, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyeliği'nden de çıkarılmasını istedi.
        Mangır Can TOGG yanığı!
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