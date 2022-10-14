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    • Dünya
    • 14.10.2022 21:22
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    • 14.10.2022 21:22
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    Suudi Arabistan'ın petrol üretimi kararına ABD'den tepki: Silah satışını askıya alabiliriz

    OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, günlük petrol üretimini azaltma kararı almıştı. Bu karar ABD ile Suudi Arabistan arasında gerilime neden olurken, ABD'li Demokrat Senatör Chris Coons, ABD Başkanı Joe Biden ve Kongre'nin bu ülkeye yönelik silah satışlarını askıya alma yönünde adım atabileceğini söyledi.

    Suudi Arabistan’ın petrol kararına ABD’den sert tepki

    ABD'li Demokrat Senatör Chris Coons, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, OPEC+ grubunun petrol üretimini düşürme kararının ardından ABD ve Suudi Arabistan arasında yaşanan gerginliğe işaret etti.



    Senato Dış İlişkiler Komitesi Üyesi de olan Coons, "Hem Biden yönetiminin hem de Senatonun bu konu hakkında adım attığını göreceksiniz. Bu konudaki en olası adım ise Suudi Arabistan'a silah satışlarını askıya almaktır." ifadesini kullandı.



    OPEC+ grubunun söz konusu kararının ardından ülkede birçok Kongre üyesi, Suudi Arabistan'a silah satışlarının askıya alınması konusunda çağrılarda bulunuyor.



        NE OLMUŞTU?
        OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 Ekim'de düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

        Bu karar üzerine Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, 11 Ekim'de ABD Başkanı Biden'ın, Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden gözden geçirdiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.

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        Environment
        Haberler Dünya Suudi Arabistan'ın petrol üretimi kararına ABD'den tepki: Silah satışını askıya alabiliriz
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