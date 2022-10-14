Küstah Yunan mukaddesatımızı ayaklar altına aldı! “Kur’an-ı Kerim” yazılı futbol topu ürettiler

Yunanistan'da üzerinde Arapça "Kur'an-ı Kerim" yazılı futbol topları tepkiye neden oldu.







İskeçe Müftülüğünün tepkisi üzerine bir oyuncak mağazasında üzerinde Arapça "Kur'an-ı Kerim" yazılı futbol toplarının satışının durdurulması için avukat harekete geçti.



SATIŞI DURDURULDU

İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, Müftülük avukatı aracılığıyla firma yetkileriyle görüşüldüğünü ve durumun kabul edilemez olduğunun bildirildiğini aktardı. Bu durum üzerine üretici firma, üzerinde "Kur'an-ı Kerim" yazılı futbol toplarının satışının durdurulduğunu açıkladı.



FİRMADAN AÇIKLAMA!

Olayın basında ve sosyal medyada da yer almasının ardından üretici firma basın açıklaması yaptı.



Atina merkezli Star firması konuyla ilgili açıklamasında, 35/859 seri numaralı deri futbol topu üzerinde, bazı vatandaşların dini inançlarıyla ilgili ögeler içeren resim nedeniyle ürünün piyasadan çekildiğini belirtti. Firma, söz konusu olayın hatalı tercüme nedeniyle yanlışlıkla yaşandığını savundu.

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