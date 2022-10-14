Almanya’da ezan ilk kez hoparlörden okundu! Rahatsız olan LGBT’liler eylem yaptı

Almanya'nın Köln kentinde genel merkezi bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) girişimleriyle Köln Büyükşehir Belediyesi 2 yıl boyunca Köln Merkez Camisi'nden cuma namazları öncesi hoparlörden ezan okunmasına izin verdi.
Gerekli koşulların sağlanmasının ardından ilk ezan okundu. Ezan sesi çevrede yaşayanların rahatsız olmaması için 60 desibelle sınırlandırıldı.
Caminin din görevlisi Mustafa Kader'in avluda mikrofon ile okuduğu ezanı canlı dinlemek isteyen Türk ve Müslümanların yanı sıra çevre sakini Almanlar ile Alman basını da etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.