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    • Dünya
    • 15.10.2022 01:22
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    • 15.10.2022 01:44
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    Almanya’da ezan ilk kez hoparlörden okundu! Rahatsız olan LGBT’liler eylem yaptı

    Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) girişimleriyle Almanya’daki Köln Merkez Camisi’nde Cuma namazı öncesi ilk kez hoparlörden ezan okundu. Ezandan rahatsız olan bir grup LGBT destekçisi cami önünde "Köln'de ezan istemiyoruz" sloganları attı.

    Köln’de LGBT’liler ezanı protesto etti

    Almanya'nın Köln kentinde genel merkezi bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) girişimleriyle Köln Büyükşehir Belediyesi 2 yıl boyunca Köln Merkez Camisi'nden cuma namazları öncesi hoparlörden ezan okunmasına izin verdi.



    Gerekli koşulların sağlanmasının ardından ilk ezan okundu. Ezan sesi çevrede yaşayanların rahatsız olmaması için 60 desibelle sınırlandırıldı.

    Hoparlörden verilen ezan sesi LGBT'lileri çıldırttı | VİDEO



    Caminin din görevlisi Mustafa Kader'in avluda mikrofon ile okuduğu ezanı canlı dinlemek isteyen Türk ve Müslümanların yanı sıra çevre sakini Almanlar ile Alman basını da etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.



        EZAN SESİ LGBT'LİLERİ ÇILDIRTTI
        Öte yandan ezan okunduğu esnada dışarıda toplanan küçük bir grup ise protesto gösterisi düzenledi. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

        Bir grup LGBT destekçisi de cami önünde toplanarak hoparlörden ezan okunmasına karşı çıktı. Taşkınlık çıkarmaya çalışan grup "Köln'de ezan istemiyoruz" sloganları attı.



        DİTİB, İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (IGMG), Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) gibi büyük Türk sivil toplum kuruluşlarının genel merkezleri, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinin en büyük şehri Köln'de bulunuyor. Almanya'da sadece DİTİB'e bağlı 900'den fazla cami yer alıyor.

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