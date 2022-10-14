Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 14.10.2022 13:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.10.2022 13:35
    ABONE OL

    ABD'de silahlı saldırı: 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

    ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde yürüyüş parkurunda ateş açan saldırgan, aralarında bir polis memurunun da bulunduğu 5 kişiyi öldürdü. Polis yetkilileri, Raleigh'te 5 kişiyi öldüren saldırganın saatlerce kaçtıktan sonra bir evde sıkıştırılıp yakalandığını açıkladı.

    ABD’de silahlı saldırı: 5 ölü, 2 yaralı

    ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin başkenti Raleigh'te bir şahıs, yürüyüş parkurunda silahla ateş açtı. Saldırıda 1'i izinli polis memuru olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i polis 2 kişinin de yaralandığı açıklandı.

    TERÖR KAPIMIZA KADAR GELDİ
    Raleigh Belediye Başkanı Mary-Ann Baldwin düzenlediği basın toplantısında, "Bu, Raleigh için üzücü ve trajik bir gün. Bugün saat 17.00'den hemen sonra çok sayıda kişi vuruldu. Amerika'daki bu akıl almaz şiddeti durdurmalıyız" dedi.

    Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper ise "Bu gece terör kapımıza kadar geldi. Bu anlamsız ve korkunç bir şiddet eylemidir" ifadelerini kullandı.

    ŞÜPHELİ BEYAZ GENÇ BİR ERKEK
    Raleigh polisinden Jason Borneo ise saldırganın "beyaz genç bir erkek" olduğunu, saat 19.30 civarında yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.
        Environment
        Haberler Dünya ABD'de silahlı saldırı: 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
            SON DAKİKA