ABD'de silahlı saldırı: 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin başkenti Raleigh'te bir şahıs, yürüyüş parkurunda silahla ateş açtı. Saldırıda 1'i izinli polis memuru olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i polis 2 kişinin de yaralandığı açıklandı.

TERÖR KAPIMIZA KADAR GELDİ

Raleigh Belediye Başkanı Mary-Ann Baldwin düzenlediği basın toplantısında, "Bu, Raleigh için üzücü ve trajik bir gün. Bugün saat 17.00'den hemen sonra çok sayıda kişi vuruldu. Amerika'daki bu akıl almaz şiddeti durdurmalıyız" dedi.