'Öz'kaynak! 400 milyon dolarlık serveti bulunan Mehmet Öz, eş kontenjanından zengin

ABD'de senatör adayı olarak yarışan Dr. Mehmet Öz'ün servetinin 400 milyon dolar civarında olduğu ortaya çıktı. Türkiye'de ve ABD'de babadan kalan miras yüzünden kardeşleriyle mahkemelik olan Öz'ün asıl servetinin, eşi Liza'dan geldiği anlaşıldı. Öz, 1985 yılında Asplundh Ailesi'nin kızı Lisa ile evlendi. ABD'de 94 yıllık ağaç budama işiyle uğraşan, sonradan da emlak kralı olan ailenin servetinin, milyar dolar civarında olduğu hatırlatıldı. Öz'ün ABD ve Türkiye'de 10gayrimenkulünün olduğu öğrenildi.