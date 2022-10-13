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    'Öz'kaynak! 400 milyon dolarlık serveti bulunan Mehmet Öz, eş kontenjanından zengin

    Dr. Mehmet Öz, 400 milyon dolarlık servetiyle dikkat çekti. Eşinin gayrimenkul kralının kızı olması, bu varlığın kaynağı olarak gösterildi. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    ’Öz’kaynak

    ABD'de senatör adayı olarak yarışan Dr. Mehmet Öz'ün servetinin 400 milyon dolar civarında olduğu ortaya çıktı. Türkiye'de ve ABD'de babadan kalan miras yüzünden kardeşleriyle mahkemelik olan Öz'ün asıl servetinin, eşi Liza'dan geldiği anlaşıldı. Öz, 1985 yılında Asplundh Ailesi'nin kızı Lisa ile evlendi. ABD'de 94 yıllık ağaç budama işiyle uğraşan, sonradan da emlak kralı olan ailenin servetinin, milyar dolar civarında olduğu hatırlatıldı. Öz'ün ABD ve Türkiye'de 10gayrimenkulünün olduğu öğrenildi.



    ABD'li gayrimenkul zengini Lisa ile evli olan Mehmet Öz'ün 3'ü kız 1'i erkek olmak üzere 4 çocuğu bulunuyor. Kızlarının adı, Daphne Nur Öz. Anebella Sezen Öz ve Zoe Yasemin Öz... Oğlu ise Oliver Öz...



    Palm Beach'teki bu malikhanenin değerinin 25 milyon dolar olduğu bildirildi.

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    Haberler Dünya 'Öz'kaynak! 400 milyon dolarlık serveti bulunan Mehmet Öz, eş kontenjanından zengin
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