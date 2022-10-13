FBI peşini bırakmıyor! Eski çalışanı itirafında FBI baskını öncesi belgelerin taşınmasında Donald Trump'ı suçladı

Washington Post'un haberine göre, Donald Trump'ın Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da görevli bir çalışan, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerine, Trump'ın, 8 Ağustos'taki baskın öncesi bazı belge kutularının taşınmasını emrettiği yönünde ifade verdi.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİYLE ÖRTÜŞÜYOR
Çalışanın söylediklerinin malikaneye ait kamera görüntüleriyle örtüştüğü belirtildi. FBI'ya, kutuların taşınmasıyla ilgili detayları aktaran çalışanın ifadesinin, Trump'ın başkanlık dönemine ait devlet kayıtlarını içeren belgeleri saklaması konusundaki suçlamalarda anahtar rol oynayacağı vurgulandı.
Video kayıtlarında görülen kutuların malikanede bulunduğu yerden Trump'ın özel konutuna taşınması işlemi, çalışanın ifadesiyle, arama emrinden sonra gerçekleştiği doğrulandı.
"RADİKAL SOL DELİLER"
Konuyla ilgili kendi sosyal medyasından açıklama yapan Trump, söz konusu arama emrini "eşi benzeri görülmemiş ve gereksiz bir ev baskını" olarak nitelemeye devam etti.
Trump, "Mar-a-Lago'da belgelerin saklanmasıyla ilgili bir 'suç' yok. Bu suç sadece ülkemizi imha eden radikal sol delilerinin zihninde." ifadelerine yer verdi.