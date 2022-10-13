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    • Dünya
    • 13.10.2022 22:50
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    • 13.10.2022 23:07
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    FBI peşini bırakmıyor! Eski çalışanı itirafında FBI baskını öncesi belgelerin taşınmasında Donald Trump'ı suçladı

    Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'dan gizli belgeleri çıkardığı gerekçesiyle Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'ya FBI tarafından baskın düzenlenmişti. Soruşturma sürerken, Trump'ın eski bir çalışanı yaptığı açıklamada Donald Trump'ı suçladı. Lago açıklamasında Trump'ın FBI baskını öncesi bazı kutuların taşınmasının emredildiği yönünde emir verdiğini paylaştı.

    Eski çalışanından Donald Trump’a yeni suçlama

    Washington Post'un haberine göre, Donald Trump'ın Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da görevli bir çalışan, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerine, Trump'ın, 8 Ağustos'taki baskın öncesi bazı belge kutularının taşınmasını emrettiği yönünde ifade verdi.



    KAMERA GÖRÜNTÜLERİYLE ÖRTÜŞÜYOR
    Çalışanın söylediklerinin malikaneye ait kamera görüntüleriyle örtüştüğü belirtildi. FBI'ya, kutuların taşınmasıyla ilgili detayları aktaran çalışanın ifadesinin, Trump'ın başkanlık dönemine ait devlet kayıtlarını içeren belgeleri saklaması konusundaki suçlamalarda anahtar rol oynayacağı vurgulandı.

    Video kayıtlarında görülen kutuların malikanede bulunduğu yerden Trump'ın özel konutuna taşınması işlemi, çalışanın ifadesiyle, arama emrinden sonra gerçekleştiği doğrulandı.



    "RADİKAL SOL DELİLER"
    Konuyla ilgili kendi sosyal medyasından açıklama yapan Trump, söz konusu arama emrini "eşi benzeri görülmemiş ve gereksiz bir ev baskını" olarak nitelemeye devam etti.

    Trump, "Mar-a-Lago'da belgelerin saklanmasıyla ilgili bir 'suç' yok. Bu suç sadece ülkemizi imha eden radikal sol delilerinin zihninde." ifadelerine yer verdi.



        NE OLMUŞTU?
        Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida eyaletinde bulunan Mar-a-Lago malikanesi, 8 Ağustos sabahı FBI ajanlarınca düzenlenen baskınla aranmıştı.

        Daha sonra yayınlanan baskınla ilgili "arama emri"nin detaylarında FBI ajanlarının, Casusluk Yasası kapsamında üç farklı federal yasanın olası ihlallerini araştırdıklarına yer verilmiş, baskında "çok gizli" damgalı 11 set belgenin alındığı da tutanaklara geçirilmişti.

        Adalet Bakanlığının Trump'ın Beyaz Saray'dan özel malikanesine götürdüğü gizli belgeler iddialarıyla ilgili soruşturması halen sürerken Trump ekibi ise Mar-a-Lago'dan "siyasi hasımlık" nedeniyle alındığını savunduğu belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelenmesi talebiyle hukuki mücadelesine devam ediyor.

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