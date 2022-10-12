Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ABD-Türkiye İş Konseyi temsilcileriyle bir araya geldi





Kongo Demokratik Cumhuriyeti Maliye Bakanı Nicolas Kazadi ve AfrEximbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Denys Denya ile bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Nebati, toplantı kapsamında Türkiye'nin Afrika Kıtası'ndaki ilişkilerini ve iş birliğini güçlendirecek, ticaret hacmini artıracak başlıkları kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını aktardı.