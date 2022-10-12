Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ABD-Türkiye İş Konseyi temsilcileriyle bir araya geldi

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların yıllık toplantılarına katılmak üzere ABD'de bulunan Nebati, Twitter hesabından, Washington'da süren temaslarına ilişkin bilgi verdi.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Maliye Bakanı Nicolas Kazadi ve AfrEximbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Denys Denya ile bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Nebati, toplantı kapsamında Türkiye'nin Afrika Kıtası'ndaki ilişkilerini ve iş birliğini güçlendirecek, ticaret hacmini artıracak başlıkları kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını aktardı.
Nebati, ABD-Türkiye İş Konseyi temsilcileriyle de yuvarlak masa toplantısında bir araya geldiklerini kaydederek "Türkiye ekonomisinin genel görünümünü değerlendirdiğimiz toplantıda ayrıca Amerika'nın önde gelen şirket yöneticilerine ülkemizdeki yatırım ortamını ve doğrudan yatırımları geliştirmek için attığımız adımları anlattık." ifadesini kullandı.