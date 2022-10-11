ABD'de 'pardon' vakası! Cinayetten hapis yatan Adnan Syed 23 yıl sonra suçsuz bulunarak serbest bırakıldı

ABD'nin en büyük Müslüman sivil özgürlükler ve savunma örgütü olan Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Maryland Direktörü Zainab Cahudry, Syed'in mahkumiyetini bozan kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

ADALET SİSTEMİ ELDEN GEÇİRİLMELİ

CAIR direktörü yaptığı açıklamada, "Bugünkü duruşma, tüm ceza adalet sistemimizin elden geçirilmesi gerektiği gerçeğinin altını çizdi. Sayın Adnan Syed'in uzun zamandır beklenen, mahkumiyetinin bozulmasını memnuniyetle karşılıyoruz ve serbest bırakılmasının, savcıların bu kadar çok hayatın gidişatını değiştiren ciddi suçlamalar getirirken uygun prosedürleri izlemeleri gerektiği mesajını vermesini umuyoruz." ifadelerine yer verdi.