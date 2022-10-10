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    • Dünya
    • 10.10.2022 23:10
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    • 11.10.2022 00:05
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    Tayvan’ın Hualien şehri açıklarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) Tayvan’ın Hualien şehri açıklarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin 17,9 kilometre derinlikte gerçekleştiğini aktardı.

    Tayvan’da 5.7 büyüklüğünde deprem!

    ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Tayvan'ın Hualien şehrinin 69 kilometre doğusunda Filipin Denizi'nde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. USGS, depremin 17,9 kilometre derinlikte gerçekleştiğini aktardı.

    Tayvan Meteoroloji Bürosu (CWB) tarafından yapılan açıklamada, depremde henüz can kaybı, yaralı ya da hasar bildirilmediği ifade edilerek, depremin Tayvan'ın başkenti Taipei'de dahil olmak üzere kuzey, orta ve doğu bölgelerinde hissedilebileceği belirtildi.

    Güney Çin Denizi'ndeki iki tektonik plakanın birleştiği bölgenin yakınında yer alan Tayvan'da 2016 yılında meydana gelen depremde 100'den fazla kişi, 1999 yılında meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde ise 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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    Haberler Dünya Tayvan’ın Hualien şehri açıklarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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