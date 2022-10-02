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    • Dünya
    • 02.10.2022 20:23
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    • 02.10.2022 20:43
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    Bulgaristan’da eski Başbakan Boyko Borisov’un partisi GERB seçimleri ilk sırada bitirdi

    Bulgaristan’da genel seçim heyecanı yaşanıyor... Sandık çıkış anketlerine göre eski Başbakan Boyko Borisov’un partisi GERB seçimi ilk sırada bitirdi.

    Seçimlerin sonucu belli oluyor! Borisov önde...

    Bulgaristan'da yapılan genel seçimleri sandık çıkış anketlerine göre eski Başbakan Boyko Borisov'un partisi GERB ilk sırada bitirdi.

    TÜRK VE MÜSLÜMAN OLUŞUMLU PARTİ ÜÇÜNCÜ BÜYÜK GÜÇ
    Bulgaristan'daki genel seçimlerde üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi partisi parlamentonun üçüncü büyük gücü oldu.

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