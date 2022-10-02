Bulgaristan’da eski Başbakan Boyko Borisov’un partisi GERB seçimleri ilk sırada bitirdi

Bulgaristan'da yapılan genel seçimleri sandık çıkış anketlerine göre eski Başbakan Boyko Borisov'un partisi GERB ilk sırada bitirdi.



TÜRK VE MÜSLÜMAN OLUŞUMLU PARTİ ÜÇÜNCÜ BÜYÜK GÜÇ

Bulgaristan'daki genel seçimlerde üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi partisi parlamentonun üçüncü büyük gücü oldu.





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