Bulgaristan'da yapılan genel seçimleri sandık çıkış anketlerine göre eski Başbakan Boyko Borisov'un partisi GERB ilk sırada bitirdi.
TÜRK VE MÜSLÜMAN OLUŞUMLU PARTİ ÜÇÜNCÜ BÜYÜK GÜÇ
Bulgaristan'daki genel seçimlerde üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi partisi parlamentonun üçüncü büyük gücü oldu.
- Dünya
- 02.10.2022 20:23
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- Son Güncelleme:
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- 02.10.2022 20:43
Bulgaristan’da eski Başbakan Boyko Borisov’un partisi GERB seçimleri ilk sırada bitirdi
Bulgaristan’da genel seçim heyecanı yaşanıyor... Sandık çıkış anketlerine göre eski Başbakan Boyko Borisov’un partisi GERB seçimi ilk sırada bitirdi.
Bulgaristan'da yapılan genel seçimleri sandık çıkış anketlerine göre eski Başbakan Boyko Borisov'un partisi GERB ilk sırada bitirdi.