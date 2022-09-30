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    • Dünya
    • 01.10.2022 00:44
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    • 01.10.2022 00:49
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    SON DAKİKA: 24 Ocak'ta darbe olan Burkina Faso'da bir darbe daha oldu

    Son dakika haberleri... Burkina Faso'da ordu ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek iktidara el koydu. Burkina Faso’da 24 Ocak’ta Yarbay Paul Henry Damiba önderliğinde bir grup asker yönetime el koymuştu.

    AA
    Burkina Faso’da darbe hükümetine darbe yapıldı

    Burkina Faso'da ordu ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek iktidara el koydu.

    Devlet Televizyonu RTB'den askerler tarafından okunan bildiride, ordunun Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba hükûmetini feshettiği duyuruldu.

    Bildiride, bir sonraki emre kadar, anayasanın askıya alındığı, ülke sınırlarının kapatıldığı ve hükûmetin feshedildiği belirtildi.


    Yeni darbeyi yapan Yüzbaşı Ibrahim Traore

    24 OCAK'TA DARBE YAPAN DAMIBA: BİR GRUP ASKERİN MEMNUNİYETSİZLİĞİ
    Burkina Faso'da sabah saatlerinde başlayan askeri hareketliliği, Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba "bir grup askerin memnuniyetsizliği" olarak nitelendirdi.

    Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Damiba'nın, başkent Vagadugu'da yaşanan askeri hareketliği "bir grup askeri unsurun memnuniyetsizliği olarak" değerlendiği belirtildi.


    Yeni darbeyi yapan Yüzbaşı Ibrahim Traore

    Açıklamada, halk, sosyal medyada dolaşan haberler konusunda temkinli olmaya davet edilirken ülkede sakinliği ve refahı sağlamak için görüşmelerin sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

    Vagadugu'da sabah 04.30'dan itibaren silah ve patlama seslerinin duyulmuş, Baba Sy Askeri Kampı civarında askeri hareketlilik yaşanmış ve devlet televizyonu RTB'nin yayını kesilmişti.

    Ülke basınındaki bazı haberlerde, yaşanan askeri hareketliliğin bir darbe girişimi olduğu belirtilirken bazı haberlerde ise "Kobra Birliği" askerlerinin ödenmeyen ikramiyelerin pazarlığı için askeri hareketlilik başlattığı ileri sürülüyor.

    TÜRKİYE BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN DE BULUNDUĞU SEMTTE YOLLAR KAPATILDI
    Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçisi Nilgün Erdem Arı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vagadugu'da yerel saatle sabah 04.30'dan itibaren silah ve patlama seslerinin duyulduğunu ve Baba Sy Askeri Kampı'nın civarında askeri hareketlilik yaşandığını belirtti.

    Şehir merkezinde ağır silahlı askerlerin görüldüğünü ve devlet televizyonu RTB'nin sinyalinin kesildiğini kaydeden Arı, Başkanlık Sarayı ve Türkiye'nin Büyükelçiliğinin de bulunduğu Ouaga 2000 semtinin yollarını askerlerin kapattığını ifade etti.


        Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba (Bir önceki darbenin başındaki isim)

        Ülke basınındaki bazı haberlerde, yaşanan askeri hareketliliğin bir darbe girişimi olduğu belirtilirken bazı haberlerde ise "Kobra Birliği" askerlerinin ödenmeyen ikramiyelerin pazarlığı için askeri hareketlilik başlattığı ileri sürülüyor.

        Askeri hareketlilikle ilgili hiçbir resmi açıklama yapılmadı.


        Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba

        Ülkenin kuzeyinde 27 Eylül'de yaşanan 11 askerin öldüğü, 50 sivilin kaybolduğu terör saldırısının ardından, ekonomik başkent Bobo-Dioulasso'da terör saldırısını protesto etmek üzere sokaklara dökülen yüzlerce kişi, Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba'yı istifaya davet etmişti.

        YARBAY DAMIBA 6 MART'TA 25 ÜYELİ GEÇİŞ HÜKÜMETİNİ KURMUŞTU
        Yarbay Damiba, 24 Ocak'ta darbeyle iktidarı ele geçirmiş, 2 Mart'ta geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olarak atanmıştı. Damiba, 6 Mart'ta 25 üyeli geçiş hükümetini kurarak cumhurbaşkanı olmuştu.


        Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba

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