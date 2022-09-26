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    Rusya, AB ülkelerine gaz akışını kesti! Kara kışın kapıda beklediği ülkeler, aldığı tedbirle şoke etti!

    Rusya, Avrupa'nın uyguladığı yaptırımlara karşı da doğalgaz vanalarını kapadı. Fransa’yı ise telaş sardı! Vatandaşlar yakacak olarak odun ve talaş stoku yapmaya başladı.

    Talaşa bastı

    Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırdı! Avrupa'nın uyguladığı yaptırımlara karşı da doğalgaz vanalarını kapadı! AB ülkelerini panik sardı! Her biri artan enerji maliyetleri nedeniyle sıkı tedbirler aldı. Krizin en fazla hissedildiği Fransa'da ise halk kışın yakacak olarak odun ve talaş stoku yapmaya başladı! Odun ile talaş satışıyla tanınan Fransa merkezli bazı şirketlerin hisse değerleri borsada yüzde 700 arttı! Öte yandan Fransız basını, enerji kıtlığı nedeniyle ülkede 2023'ten itibaren elektrik fiyatının bin 75 avroyu görerek tarihi bir rekor kıracağını yazdı.



    ENERJİ KRİZİNDEKİ AVRUPA'NIN YENİ UMUDU 'ODUN
    Fransızlar, kış aylarında ısınabilmek için odun ve talaş depolamaya başladı.
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    Haberler Dünya Rusya, AB ülkelerine gaz akışını kesti! Kara kışın kapıda beklediği ülkeler, aldığı tedbirle şoke etti!
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