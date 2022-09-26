Rusya, AB ülkelerine gaz akışını kesti! Kara kışın kapıda beklediği ülkeler, aldığı tedbirle şoke etti!

Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırdı! Avrupa'nın uyguladığı yaptırımlara karşı da doğalgaz vanalarını kapadı! AB ülkelerini panik sardı! Her biri artan enerji maliyetleri nedeniyle sıkı tedbirler aldı. Krizin en fazla hissedildiği Fransa'da ise halk kışın yakacak olarak odun ve talaş stoku yapmaya başladı! Odun ile talaş satışıyla tanınan Fransa merkezli bazı şirketlerin hisse değerleri borsada yüzde 700 arttı! Öte yandan Fransız basını, enerji kıtlığı nedeniyle ülkede 2023'ten itibaren elektrik fiyatının bin 75 avroyu görerek tarihi bir rekor kıracağını yazdı.