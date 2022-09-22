Bakan Koca ile görüşen İlham Aliyev, sağlık bakanlıkları arasındaki iş birliği için teşekkür etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumu'na katılmak için Bakü'de bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev kabulde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Özbekistan'da gerçekleştirdiği en son görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda sürekli geliştiğini vurguladı.
ALİYEV TEŞEKKÜR ETTİ
Şuşa Beyannamesi'nin Türkiye ve Azerbaycan halkları ve devletlerinin çıkarlarını yansıttığını belirten Aliyev, savaşta ve savaş sonrasında Azerbaycanlı gazilerin Türk doktorlar tarafından tedavi edilmesinden dolayı teşekkür etti.
BAŞKAN ERDOĞAN'A SELAMLARINI İLETTİ
Kabulde Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını Aliyev'e iletti. Aliyev de selamlarından dolayı teşekkür ederek Koca'dan selamlarını Erdoğan'a iletmesini istedi.