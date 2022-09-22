Bakan Koca ile görüşen İlham Aliyev, sağlık bakanlıkları arasındaki iş birliği için teşekkür etti





BAKAN KOCA ŞEHİTLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Koca, Azerbaycan ve Türkiye devlet başkanları arasındaki sarsılmaz birlik ve kardeşlik bağlarının diğer tüm kurumlar gibi sağlık bakanlıkları arasında da iş birliği için yol gösterici olduğunu ve bu konuda iki ülke bakanlıklarının yakın iş birliği içinde olduğunu söyledi.



Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Koca, şehitler için başsağlığı, yaralı askerler için şifa diledi.