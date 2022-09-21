ABD'nin New York eyaletinde Donald Trump'a karşı açılan 'dolandırıcılık' davasında, Trump Organizasyonu ve çocukları; Donald Trump Jr., Eric Trump ve Ivanka Trump da sanık olarak gösterildi.
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- Dünya
- 21.09.2022 19:31
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- Son Güncelleme:
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- 21.09.2022 19:31
Trump Organizasyonu ve Donald Trump'ın çocuklarına dolandırıcılık davası açıldı
ABD'nin New York eyaletinde Donald Trump'a karşı açılan 'dolandırıcılık' davasında, Trump Organizasyonu ve çocukları; Donald Trump Jr., Eric Trump ve Ivanka Trump da sanık olarak gösterildi.
ABD'nin New York eyaletinde Donald Trump'a karşı açılan 'dolandırıcılık' davasında, Trump Organizasyonu ve çocukları; Donald Trump Jr., Eric Trump ve Ivanka Trump da sanık olarak gösterildi.