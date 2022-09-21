Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 21.09.2022 19:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.09.2022 19:31
    ABONE OL

    Trump Organizasyonu ve Donald Trump'ın çocuklarına dolandırıcılık davası açıldı

    ABD'nin New York eyaletinde Donald Trump'a karşı açılan 'dolandırıcılık' davasında, Trump Organizasyonu ve çocukları; Donald Trump Jr., Eric Trump ve Ivanka Trump da sanık olarak gösterildi.

    Aldatmak atv’de
    Haberler Dünya Trump Organizasyonu ve Donald Trump'ın çocuklarına dolandırıcılık davası açıldı
        SON DAKİKA