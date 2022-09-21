Rusya kısmi seferberlik kimleri kapsıyor, kimleri kapsamıyor? Seferberlik ne demek? Kısmi seferberlik ne anlama geliyor?

KISMİ SEFERBERLİK NEDİR, NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

Seferberlik; ülkenin silahlı kuvvetlerini savaşa hazır hale getiren, ekonomi ve yönetimi savaş gereklerine uyacak duruma getiren hazırlıkların ve önlemlerin tümü olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda seferberlik bu durumun ilan edildiği ya da savaşın devam ettiği döneme deniliyor.

Kısmi seferberlik; ülkenin bir ya da daha çok bölgesinde uygulanan ve tüm güç ve kaynakların kullanılmasını gerektirmeyen seferberlik olarak geçiyor.

Genel seferberlik ise ülkeye karşı tehdidin karşılanması, tüm güçlerin ve kaynakların kullanılabilmesi adına ülkenin tamamında uygulanan bir seferberlik olarak biliniyor.

ÇAĞRILAN RUS VATANDAŞLARI ASKERİ STATÜYE SAHİP OLACAK

Putin'in ilan ettiği kısmi seferberlik kararı bazı soru işaretleri oluşturdu. Kısmi seferberliğinin kimleri kapsayacağı veya ne olduğuna ilişkin Kremlin detayları anlattı. Bugünden itibaren başlayan kısmi seferberlikte askerlik hizmetine çağrılan Rusya Federasyonu vatandaşları, Rus ordusunda sözleşme kapsamında görev yapan askeri personel statüsüne sahip olacak. Seferberlik için çağrılanlara sözleşmeli askerlerin maaşları seviyesinde ödeme yapılacak.

SÜRE NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Sözleşmeli askerlerin sözleşme süreleri, seferberlik süresi sonuna kadar devam edecek. Kısmi seferberlik döneminde sözleşmeli askerlik yapanlar ve seferberlik için askerlik hizmetine alınanlar ancak yaş ve sağlık durumları nedeniyle veya mahkemece hürriyetten yoksun bırakılmaları halinde görevlerinden çıkarılabilecek. Kararnameye göre, Rus hükümeti kısmi seferberlik faaliyetlerini finanse edecek, Rus ordusunun ihtiyaçlarını gidermek için gereken önlemleri alacak.

KİMLER 'KISMİ SEFERBERLİK' KARARINA DAHİL EDİLMEYECEK?

Valililere, seferberlik çağrısı esnasında her bölge için Savunma Bakanlığının istediği asker miktarını belirlenen süre içinde sağlama talimatı verildi. Savunma sanayisinde çalışan Rus vatandaşları seferberlik hizmetine dahil olmayacak.