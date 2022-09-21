Rusya kısmi seferberlik kimleri kapsıyor, kimleri kapsamıyor? Seferberlik ne demek? Kısmi seferberlik ne anlama geliyor?

Kısmi seferberlik nedir sorusu günün en çok aranılan başlıkları arasında yer alıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat tarihinde başlayan saldırılarının ardından uzun bir süreç geride kaldı. Rusya devlet başkanı Vladimir Putin tarafından Kısmi seferberlik ilan edildiği duyuruldu. Peki, Seferberlik ne demek? Kısmi seferberlik ne anlama geliyor? İşte merak edilenler!
KISMİ SEFERBERLİK NEDİR, NE ANLAMA GELMEKTEDİR?
Seferberlik; ülkenin silahlı kuvvetlerini savaşa hazır hale getiren, ekonomi ve yönetimi savaş gereklerine uyacak duruma getiren hazırlıkların ve önlemlerin tümü olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda seferberlik bu durumun ilan edildiği ya da savaşın devam ettiği döneme deniliyor.
Kısmi seferberlik; ülkenin bir ya da daha çok bölgesinde uygulanan ve tüm güç ve kaynakların kullanılmasını gerektirmeyen seferberlik olarak geçiyor.
Genel seferberlik ise ülkeye karşı tehdidin karşılanması, tüm güçlerin ve kaynakların kullanılabilmesi adına ülkenin tamamında uygulanan bir seferberlik olarak biliniyor.
ÇAĞRILAN RUS VATANDAŞLARI ASKERİ STATÜYE SAHİP OLACAK
Putin'in ilan ettiği kısmi seferberlik kararı bazı soru işaretleri oluşturdu. Kısmi seferberliğinin kimleri kapsayacağı veya ne olduğuna ilişkin Kremlin detayları anlattı. Bugünden itibaren başlayan kısmi seferberlikte askerlik hizmetine çağrılan Rusya Federasyonu vatandaşları, Rus ordusunda sözleşme kapsamında görev yapan askeri personel statüsüne sahip olacak. Seferberlik için çağrılanlara sözleşmeli askerlerin maaşları seviyesinde ödeme yapılacak.
SÜRE NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?
Sözleşmeli askerlerin sözleşme süreleri, seferberlik süresi sonuna kadar devam edecek. Kısmi seferberlik döneminde sözleşmeli askerlik yapanlar ve seferberlik için askerlik hizmetine alınanlar ancak yaş ve sağlık durumları nedeniyle veya mahkemece hürriyetten yoksun bırakılmaları halinde görevlerinden çıkarılabilecek. Kararnameye göre, Rus hükümeti kısmi seferberlik faaliyetlerini finanse edecek, Rus ordusunun ihtiyaçlarını gidermek için gereken önlemleri alacak.
KİMLER 'KISMİ SEFERBERLİK' KARARINA DAHİL EDİLMEYECEK?
Valililere, seferberlik çağrısı esnasında her bölge için Savunma Bakanlığının istediği asker miktarını belirlenen süre içinde sağlama talimatı verildi. Savunma sanayisinde çalışan Rus vatandaşları seferberlik hizmetine dahil olmayacak.
RUSYA'DA KISMI SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ! PUTİN'DEN NÜKLEER UYARISI
Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde kısmi askeri seferberlik ilan etti. Putin, Batı'nın Rusya'yı yok etmeyi planladığını belirtti, "Hedefimiz Donbas'ı özgürleştirmek." dedi.
KISMİ ASKERİ SEFERBERLİK İLANI
Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin'in merakla beklenen konuşması yayınlandı. Putin, dünyanın gözünü çevirdiği konuşmasında Rusya'da kısmi askeri seferberlik ilan edildiğini duyurdu.
An itibarıyla orduda aktif olarak görev yapanların yanı sıra, daha önce askeri kuvvetlerde görev yapmış olan, belirli askeri deneyime sahip ve bağlantılı geçmişi olan herkes dahil olacak.