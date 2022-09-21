Prens Harry üniforma ile sadece tabutun başında 15 dakika nöbet tutabildi

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi, tören öncesinde olduğu gibi tören sonrasında da dünya gündeminin üst sıralarında yer aldı. Prens Harry'nin cenaze alayında yaşadığı anlar, dikkatlerden kaçmadı. Eşi Meghan ile Kraliyet Ailesi'ndeki tüm görevlerini bırakan Prens Harry'nin büyükannesi için düzenlenen cenaze törenine askeri üniformasıyla değil sivil kıyafetle katıldı. Bu yüzden cenaze alayında Kraliçe'nin tabutuna, babası Kral Charles, ağabeyi Prens William, Prenses Anne ve diğer akrabaları gibi selam çakamadı! Kral Charles, Harry'nin tabutun başında 15 dakika nöbet tutması için üniforma giymesini tek seferliğine onaylamıştı.