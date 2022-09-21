Prens Harry üniforma ile sadece tabutun başında 15 dakika nöbet tutabildi

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi, tören öncesinde olduğu gibi tören sonrasında da dünya gündeminin üst sıralarında yer aldı. Prens Harry'nin cenaze alayında yaşadığı anlar, dikkatlerden kaçmadı. Eşi Meghan ile Kraliyet Ailesi'ndeki tüm görevlerini bırakan Prens Harry'nin büyükannesi için düzenlenen cenaze törenine askeri üniformasıyla değil sivil kıyafetle katıldı. Bu yüzden cenaze alayında Kraliçe'nin tabutuna, babası Kral Charles, ağabeyi Prens William, Prenses Anne ve diğer akrabaları gibi selam çakamadı! Kral Charles, Harry'nin tabutun başında 15 dakika nöbet tutması için üniforma giymesini tek seferliğine onaylamıştı.
YILDIZ SAVAŞI
Cenazede gözler Kraliçe'nin tabutundaki Kraliyet Asası'na çevrildi. Afrika'nın Büyük Yıldızı da denilen Cullinan Elması, 1905'te İngiliz sömürgesi olan Güney Afrika'da çıkartıldı ve İngiltere'ye getirildi! Kraliçe'nin ölümüyle Güney Afrika 3 bin 106,8 karatlık taşın iadesini istedi.
TÖRENDE OSMANLI KUMAŞI
Elizabeth için Westminster Kilisesi'nde düzenlenen cenaze töreninde Canterbury Başpiskoposu Justin Welby'nin vaaz verdi. Kürsüdeki lale desenli kumaş dikkat çekti. Bu kumaşın 16. yüzyıl Osmanlı dönemine ait Bursa ipeğinden yapılmış olduğu öğrenildi.