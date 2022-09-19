Kraliçe 2’nci Elizabeth’in ölümüyle hesaplanan Kraliyet Ailesi’nin serveti dudak uçuklattı

İngiltere tahtında 70 yıllık dönem sonra erdi. Kraliçe 2. Elizabeth, 8 Eylül'de 96 yaşında hayatını kaybetti. Ölümüyle birlikte Kraliyet Ailesi'nin serveti yine gündeme geldi. New York Post'un haberine servet, 23 milyar sterlini geçti. Son 10 yılda 2 katına çıkan servette saray, hipodrom ve değerli hazinelerin olduğu belirtildi. Kraliyet Ailesi üyelerinin kişisel servetlerine de yer verildi. Buna göre İngiltere Kralı Charles, 900 milyon sterlinlik bir gelire sahipti.