Kraliçe 2’nci Elizabeth’in ölümüyle hesaplanan Kraliyet Ailesi’nin serveti dudak uçuklattı

İngiltere tahtında 70 yıllık dönem sonra erdi. Kraliçe 2. Elizabeth, 8 Eylül'de 96 yaşında hayatını kaybetti. Ölümüyle birlikte Kraliyet Ailesi'nin serveti yine gündeme geldi. New York Post'un haberine servet, 23 milyar sterlini geçti. Son 10 yılda 2 katına çıkan servette saray, hipodrom ve değerli hazinelerin olduğu belirtildi. Kraliyet Ailesi üyelerinin kişisel servetlerine de yer verildi. Buna göre İngiltere Kralı Charles, 900 milyon sterlinlik bir gelire sahipti.
ANNEDEN 10 MİLYON!
Prens William ise 1 milyar sterlinlik servetiyle ailenin en zengin üyesiydi. Yeni Galler Prensi olan William, annesi Diana'dan kalan 10 milyon sterlinlik payla da dikkat çekti. Prens Harry ve Meghan Markle'ın servetinin ise 20 milyon sterlin olduğu belirtildi. Prens Andrew'in serveti ise cinsel istismar davası nedeniyle eridi. 5 milyon sterline geriledi! Prenses Anne'in servetinin 4 milyon sterlin olduğu öğrenildi.
YİNE KRİZ
Prens Harry'e Kraliçe'nin cenazesi için üniformasını giymesine izin verildi. Önceki gece tabutunun başında bekledi. Kriz çözüldü derken yeni bir yasak gündeme geldi. Kral Charles, liderlere yemek verdi. Ancak resepsiyona Harry ve Meghan davet edilmedi. İkili vetoyu basından öğrendi. Prens William'ın serveti, babasını gölgede bıraktı. William'a annesi Diana'dan da 10 milyon sterlin kaldı.