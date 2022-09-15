Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Meghan Markle Kraliçe Elizabeth'in cenazesi için İngiltere'ye gitti! Elbisesindeki dikkat çeken detay ve olay iddia...

    Meghan Markle, Kraliçe’nin cenazesi için İngiltere’ye gitti. iddiaya göre üzerine kayıt cihazı gizledi. konuşulanları kaydetti. Ayrıca Kraliçe Elizabeth’in tabutunu uzaktan da olsa görebilmek için 1 milyona yakın kişi Londra’ya akın ediyor... Ziyaret kuyruğunun 8 kilometreyi bulabileceği belirtiliyor...

    007 Düşes kayıtta

    Sussex Düşesi Meghan Markle, eşi Prens Harry ile Windsor Kalesi'nde halkı selamladı. Bu sırada elbisesindeki iz dikkatlerden kaçmadı.


    İddiaya göre kare şeklinde görünen o noktada bir kayıt cihazı vardı. Gizli mikrofonla hem törendeki hem de saraydaki tüm konuşmaları kayda aldı. Bunu da dijital bir platform için yaptı.



    İngiltere, Kraliçe 2'nci Elizabeth'in pazartesi günü yapılacak cenaze töreni için alarma geçti. Elizabeth'in tabutu önceki gün Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçakla Londra'daki Buckingham Sarayı'na, dün ise halkın izleyişine açık bir tören alayıyla Westminster Hall'a nakledildi. Binlerce İngiliz, tören güzergâhında bir araya geldi. Kraliçe'nin naaşının Westminster Hall'da ziyaretçilere açık olacağı bildirildi. Tahmini olarak 750 bin ile 1 milyon arasında ziyaretçi nedeniyle yoğunluk yaşanabileceği kaydedildi. Buna göre saatte 3 bin kişinin tabutu ziyaret edeceği şekilde bir planlama hayata geçirildi. Kuyruğun ise tam 8 kilometreye kadar uzayabileceği bildirildi.



    Kral III. Charles tabutun peşinden böyle gitti. Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşını taşıyan uçağın Edinburgh'tan Londra'ya yaptığı uçuşu, internetten 5 milyon kişi takip etti.



        TRUMP TOWERS!
        Eski başkanların törene davet edilmesine rağmen, listede Donald Trump'a yer verilmedi. Başkan seçildikten sonra 14 Temmuz 2018'de İngiltere'ye giden Trump, o zaman 92 yaşında olan Elizabeth'i tam 15 dakika ayakta bekletmiş, bu yüzden de eleştirilmişti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Zelenskiy yaralandı!
        Haberler Dünya Meghan Markle Kraliçe Elizabeth'in cenazesi için İngiltere'ye gitti! Elbisesindeki dikkat çeken detay ve olay iddia...
            SON DAKİKA