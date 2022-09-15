Meghan Markle Kraliçe Elizabeth'in cenazesi için İngiltere'ye gitti! Elbisesindeki dikkat çeken detay ve olay iddia...

Sussex Düşesi Meghan Markle, eşi Prens Harry ile Windsor Kalesi'nde halkı selamladı. Bu sırada elbisesindeki iz dikkatlerden kaçmadı.
İddiaya göre kare şeklinde görünen o noktada bir kayıt cihazı vardı. Gizli mikrofonla hem törendeki hem de saraydaki tüm konuşmaları kayda aldı. Bunu da dijital bir platform için yaptı.
İngiltere, Kraliçe 2'nci Elizabeth'in pazartesi günü yapılacak cenaze töreni için alarma geçti. Elizabeth'in tabutu önceki gün Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçakla Londra'daki Buckingham Sarayı'na, dün ise halkın izleyişine açık bir tören alayıyla Westminster Hall'a nakledildi. Binlerce İngiliz, tören güzergâhında bir araya geldi. Kraliçe'nin naaşının Westminster Hall'da ziyaretçilere açık olacağı bildirildi. Tahmini olarak 750 bin ile 1 milyon arasında ziyaretçi nedeniyle yoğunluk yaşanabileceği kaydedildi. Buna göre saatte 3 bin kişinin tabutu ziyaret edeceği şekilde bir planlama hayata geçirildi. Kuyruğun ise tam 8 kilometreye kadar uzayabileceği bildirildi.