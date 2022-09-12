Kraliçe Elizabeht’in ölümüyle İngiltere’de Kral 3. Charles dönemi başladı! Yeni kralın elindeki şişlik gündem oldu

İngiltere tahtının 70 yıllık hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth, perşembe günü hayatını kaybetti. Yerine 73 yaşındaki oğlu Charles geçti. 70 yıllık veliahtlığı son bulan ve tahta oturan Charles, cumartesi günü Katılım Konseyi'nde yapılan törenle resmen kral ilan edildi. İngiltere'de 3. Charles dönemi başlarken iddiaların sonu gelmedi! Öyle ki Twitter'da Logan Smith isimli bir internet kullanıcısı, Kraliçe'nin ölüm tarihini 8 ay önceden bildi! Şimdi de yeni Kral'a ömür biçti! Charles'ın 28 Mart 2026'da öleceğini iddia etti! Buna bir de Kral Charles'ın şiş parmakları eklenince İngilizler panikledi! Chester Üniversitesi'nden Dr. Gareth Nye, birçok nedenin parmaklarda şişmeye yol açabileceğini söyledi. Kralın parmaklarında ödem olabileceğini söyleyen Nye, "Ödem, vücudun bacaklarda ve ayak bileklerinde sıvı tutmaya başladığı ayrıca parmakların şişmesine neden olduğu bir durum. Daha çok vücudun su tutma kontrolünün zayıfladığı 65 yaş üzeri kişilerde görülür" dedi.