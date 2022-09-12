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    Kraliçe Elizabeht’in ölümüyle İngiltere’de Kral 3. Charles dönemi başladı! Yeni kralın elindeki şişlik gündem oldu

    Kraliçe Elizabeht’in ölümüyle İngiltere’de Kral 3. Charles dönemi başladı. Ancak yeni bir kriz patladı! Yeni Kral’ın şiş ve kızarık elleri panik yarattı! Uzmanlar, konuyu aydınlattı: Sebebi iltihaplı romatizma olabilir...

    ’El’de var kriz

    İngiltere tahtının 70 yıllık hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth, perşembe günü hayatını kaybetti. Yerine 73 yaşındaki oğlu Charles geçti. 70 yıllık veliahtlığı son bulan ve tahta oturan Charles, cumartesi günü Katılım Konseyi'nde yapılan törenle resmen kral ilan edildi. İngiltere'de 3. Charles dönemi başlarken iddiaların sonu gelmedi! Öyle ki Twitter'da Logan Smith isimli bir internet kullanıcısı, Kraliçe'nin ölüm tarihini 8 ay önceden bildi! Şimdi de yeni Kral'a ömür biçti! Charles'ın 28 Mart 2026'da öleceğini iddia etti! Buna bir de Kral Charles'ın şiş parmakları eklenince İngilizler panikledi! Chester Üniversitesi'nden Dr. Gareth Nye, birçok nedenin parmaklarda şişmeye yol açabileceğini söyledi. Kralın parmaklarında ödem olabileceğini söyleyen Nye, "Ödem, vücudun bacaklarda ve ayak bileklerinde sıvı tutmaya başladığı ayrıca parmakların şişmesine neden olduğu bir durum. Daha çok vücudun su tutma kontrolünün zayıfladığı 65 yaş üzeri kişilerde görülür" dedi.



    ÇİÇEKLER TÜRKİYE'DEN
    Elizabeth'in cenazesi için hazırlıklar başladı. Antalya ve Isparta'dan çiçek talebi yüzde 90 arttı. Cenaze için İngiltere'ye tam 1.5 milyon dal karanfil sevkiyatı yapılacağı açıklandı.



    BURSA ONU UNUTAMIYOR
    Kraliçe Elizabeth, 2008'de Türkiye'yi ziyaret etti. Bursa'da Koza Han'a gitti. Esnaf Erdinç Şentürk, "Bir anda bizim dükkana girdi ve alışveriş yaptı. Türk motifli fular aldı. Burada 1,5 saatini geçirdi. Alt katta yemek yedi" dedi.
        Bir Küçük Gün Işığı
        Haberler Dünya Kraliçe Elizabeht’in ölümüyle İngiltere’de Kral 3. Charles dönemi başladı! Yeni kralın elindeki şişlik gündem oldu
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