İsveç'te genel seçimler: Başbakan Andersson liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti birinci çıktı

İsveç'te yapılan genel seçimlerde, sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Mangdalena Andersson liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti birinci çıktı.
İSVEÇ'TE 2018'DEKİ SEÇİMLERDE EN FAZLA OYU SOSYAL DEMOKRAT PARTİ ALMIŞTI
İsveç'te 9 Eylül 2018'te yapılan ve katılımın yüzde 87 olduğu son genel seçimde, Sosyal Demokrat Parti yüzde 28,6'lık oyla birinci parti olmuştu.
Ana muhalefetteki ılımlı Muhafazakar Partisi de yüzde 19,84 ile ikinci sırada yer almıştı.
Bu sonuçlardan sonra Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller ve Çevre Partisi, azınlık sol hükümeti kurarak 3 yıl bu görevi yürüttü.
Yeşiller ve Çevre Partisinin 2021'de hükümetten çekilmesi üzerine Sosyal Demokrat Parti yoluna tek başına devam etti.