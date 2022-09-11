İsveç'te genel seçimler: Başbakan Andersson liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti birinci çıktı







İSVEÇ'TE 2018'DEKİ SEÇİMLERDE EN FAZLA OYU SOSYAL DEMOKRAT PARTİ ALMIŞTI

İsveç'te 9 Eylül 2018'te yapılan ve katılımın yüzde 87 olduğu son genel seçimde, Sosyal Demokrat Parti yüzde 28,6'lık oyla birinci parti olmuştu.

Ana muhalefetteki ılımlı Muhafazakar Partisi de yüzde 19,84 ile ikinci sırada yer almıştı.