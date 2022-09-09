ABD ve NATO'dan flaş Türkiye ve Yunanistan açıklamaları! Türkiye'nin NATO içindeki önemine vurgu yapıldı...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında Kuzey Atlantik Konseyi toplantısının ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.
Genel Sekreter Stoltenberg, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik acımasız savaşına NATO'nun güçlü ve ortak tepkisini ele aldığımız Kuzey Atlantik Konseyi toplantısını yeni bitirdik. Bu, Ukrayna'nın meşru müdafaa hakkını koruyabilmesi için müttefiklerin benzeri görülmemiş askeri, mali ve insani yardımını içeriyor" ifadelerini kullandı.
"DESTEĞİMİZ SAVAŞ ALANINDA HER GÜN BİR FARKA YOL AÇIYOR"
"Ukrayna'daki savaş kritik bir aşamaya giriyor" diyen Stoltenberg, "Ukrayna kuvvetleri, Rusya'nın Donbass'taki saldırısını durdurabildi, Rus mevzilerine saldırdı ve bazı toprakları geri aldı. Sadece son birkaç gün içinde hem güneyde Herson'da hem de doğuda Harkov bölgesinde daha fazla ilerleme gördük. Bu, Ukrayna kuvvetlerinin cesaretini, becerisini ve kararlılığını, aynı zamanda desteğimizin savaş alanında her gün bir farka yol açtığını gösteriyor" şeklinde konuştu.