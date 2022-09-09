ABD ve NATO'dan flaş Türkiye ve Yunanistan açıklamaları! Türkiye'nin NATO içindeki önemine vurgu yapıldı...

"UKRAYNA'NIN VE BİZİM İYİLİĞİMİZ İÇİN AYNI ROTADA KALMALIYIZ"

Stoltenberg, "Rusya ve diğer otoriter rejimler saldırganlıklarının ödüllendirildiğini görürlerse hepimiz çok daha yüksek bir bedel ödeyeceğiz. Rusya savaşmayı bırakırsa barış olacak. Ukrayna savaşmayı bırakırsa bağımsız bir devlet olarak varlığı sona erecektir. Bu yüzden Ukrayna'nın ve bizim iyiliğimiz için rotada kalmalıyız. Aynı zamanda Moskova'ya müttefik topraklarının her karışını korumaya ve savunmaya hazır olduğumuz konusunda açık bir mesaj gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.