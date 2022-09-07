Market sepetinden çocuk çaldı: O anlar anbean kamerada

Güney Afrika'da meydana gelen korkunç çocuk kaçırma girişimi anbean kameralara yansıdı. Alberton şehrinde yaşanan olayda süpermarket içinde bir kadının alışveriş sepetinin içinde oturan bir çocuğu kaçırdığı görülüyor.

ÇOCUĞU KAPTIĞI GİBİ GÖTÜRDÜ

Görüntülerde 50'li yaşlarında bir kadının, arkası dönük çiftin çocuğunu kollarından tutarak kaçırdığı görülüyor.



Çift arkasını döndüğü anda ise çocuklarının yerinde olmadığını fark etti. Süpermarkette yaşanan çocuk kaçırma vakasının bölgede son bir haftada gerçekleşen ikinci kaçırma vakası olduğu belirtildi.

KAÇIRMA ANI KAMERALARA BÖYLE YANSIDI

Kaçırma anından sonra babanın doğrudan kapıya koşması ve kapıların kilitlenmesi ile şüpheli kadının yakalandığı öğrenildi. Çocuklarına kavuşan aile Mduduzi Tholebaon adlı kadından şikayetçi oldu.

Çocuk kaçırma girişiminde bulunan kadının markette bulunan başka biriyle de iş birliği yaptığı kaydedildi.

Çocuk ticaretinin yapıldığı Güney Afrika'da çocuk kaçırma vakaları sık sık yaşanıyor.



