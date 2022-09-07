Avrupa enerji kriziyle sarsılıyor! Elektrik faturaları ödül olarak çarkıfelek oyununa eklendi

Avrupa, Ukrayna savaşı sebebiyle Rusya'yı cezalandırmak isterken, Rusya misilleme olarak gaz vanalarını kapattı.

Avrupa'da gaz fiyatları bir günde yüzde 30 artış gösterirken, AB ülkeleri ise çözüm için katı tedbirleri uygulamaya koyuyor.

Almanya kamu binalarının ışıklarını söndürürken, İtalya'da yüksek elektrik faturası nedeniyle restoranlarda mumlar yakılıyor. İsviçre'de tasarruf tedbirlerine uymayanlara hapis cezası gündeme geldi. Fransa ise hızlı tren seferlerini azaltmayı planlıyor.

YARIŞMAYA ÖDÜL OLARAK ELEKTRİK FATURASI EKLENDİ

İngiltere'de ITV'de yayınlanan 'This Morning' programı 'Spin to Win' isimli oyununa ödül olarak enerji faturasını ekledi.

Bir çarkıfelek oyunu olan 'Spin to Win'de ödül olarak dört aylık enerji faturasının eklendiğini gören seyirciler hayrete düştü Birçok kişi enerji faturası ödemesinin bir ödül hâline gelmesinin, Birleşik Krallık'taki hayatın "distopya" ya dönüştüğünün işareti olarak yorumladı.

Bir izleyici de yemek kuponlarının ve okul üniformalarının çarka eklenmesi gerektiğini öne sürdü.