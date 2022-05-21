Yeni küresel buğday oyunu The Economist dergisinde deşifre oldu! Türkiye'nin ise güçlü üretimi sayesinde yetecek düzeyde

Rusya ve Ukrayna arasındaki sıcak savaşın ardından Hindistan'ın da ihracata kısıtlama getirmesiyle ekmeğin hammaddesi buğdayda tehlike çanları çalmaya başladı. Tarım analiz firması Gro Intelligence de, rezervlerde dünya tüketimine 10 hafta yetecek kadar buğdayın kaldığını iddia etti. Tüm bu gelişmeler ışığında Avrupa borsalarında bir ton buğday fiyatı 435 euroya kadar tırmandı. Rusya ve Ukrayna dünya buğday ticaretinin yüzde 30'unu gerçekleştiriyor. Ukrayna buğdayına Somali, Benin, Mısır, Sudan, Senegal, Tanzanya gibi ülkeler muhtaç. Ukrayna ihracat yapamayınca Hindistan'a yöneldiler. Hindistan da kapıyı kapatınca buğday ithal eden Afrika ülkeleri büyük bir krizle karşı karşıya kaldı.
DÜNYADA ÜRETİM DÜŞÜYOR
Üretimde de düşüş yaşanıyor. Dünyanın buğday üretimi 2022- 2023 sezonunda 775 milyon ton olarak tahmin ediliyor. Tüketiminin ise 788 milyon tonu bulması bekleniyor. Bu da stokların daha fazla tüketilmesi anlamına geliyor. Dünyada yaklaşık 300 milyon ton buğday stoku var. Bunun da yarısı Çin'in elinde. Rakamlar önümüzdeki dönemde buğdayda küresel kavganın yaşanacağını gösteriyor. Hatta bu kavga The Economist dergisinin mayıs ayı kapağına da yansıdı. Kapakta 'kuru kafa' şeklindeki buğday fotoğrafı dikkat çekti. Küresel salgın Kovid 19'dan önce de ünlü dergi aşıyı işaret etmişti. Dergi son kapağıyla yeni küresel senaryonun da 'buğday'da olacağını öne sürdü. Peki ya tüm bu gelişmeler yaşanırken Türkiye'nin durumu ne? Buğdayda sıkıntı yaşanır mı? Rusya-Ukrayna savaşı buğday ithalatını zora sokacak mı?
20 MİLYON TON REKOLTE
Türkiye'nin yıllık ortalama 25 milyon ton buğday ihtiyacı bulunuyor. Bunun 18-19 milyon tonu iç pazarda tüketiliyor. 6-7 milyon tonu ise işleyip ihraç ediliyor. Yeni hasada sayılı günler kaldı. 15-20 gün içinde Güneydoğu'da, temmuzda da İç Anadolu'da hasat yapılacak. Bu yıl yağışların etkisiyle 20 milyon ton rekolte bekleniyor. Yani Türkiye'nin hasat edeceği buğday kendi tüketimine rahatlıkla yetecek düzeyde...