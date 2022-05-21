Yeni küresel buğday oyunu The Economist dergisinde deşifre oldu! Türkiye'nin ise güçlü üretimi sayesinde yetecek düzeyde





HİNDİSTAN'DAN ALIM YAPMAYIZ

Sabah'ta yer alan habere göre, son dönemde gündemde dolaşan bir diğer iddia ise Hindistan'dan buğday ithalatı yapılacağı yönünde oldu. Tarım Bakanlığı bunu kesin ve net bir dille yalanlasa da türlü spekülatif haberler medyada yer almaya devam etti. Önceki günlerde de Hindistan buğday ihracatını yasakladığını açıkladı. Tarım Bakanlığı yetkililerine Hindistan'dan buğday ithalatı için herhangi bir görüşme yapılıp yapılmadığını sorduk. Şu yanıtları aldık: "Biz Hindistan ile hiç görüşme yapmadık. Çünkü Hindistan buğdayında Hint sürmesi diye bilinen, 'Tilletia İndica' adı verilen bir hastalık bulunuyor. Bulaşıcı bir hastalık olduğu için Hindistan buğdayı ülkemizde ve dünyada çok talep görmez. Yani Hindistan ihracatı kısıtlamamış olsa dahi bu ülkeden böyle bir alım yapmayız, talebimiz de olmaz."