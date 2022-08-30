Yunanistan'da 'Batı Nil' virüsü can alıyor: 11 ölü

EN YAYGIN BELİRTİ MENENJİT

Açıklamada, vakalardan 74'ünün menenjit gibi merkezi sinir sistemi rahatsızlıklarından şikayetçi olduğu, 49'nun ise hafif semptom gösterdiği veya hiç belirti göstermediği vurgulandı.

Yunanistan'da geçen bir haftada 36 BNV vakası kaydedilmişti.

BATI NİL VİRÜSÜ

Genellikle 'Culex' cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan BNV'den korunmak için herhangi bir aşı bulunmazken sivrisinek ısırıklarına karşı korunma tavsiye ediliyor.

Sivrisineğin ısırdığı andan itibaren kuluçka süresinin 2 ile 14 gün arasında değiştiği, bağışıklığı zayıf olanlarda bu sürenin 21 güne çıktığı belirtiliyor.