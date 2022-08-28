Abe suikastından etkilenen Japon mühendis Müslüman oldu

İslam dinine yönelik ilginin giderek arttığı Japonya'da yaşayan bir mühendis, eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe suikastının etkisiyle Müslüman oldu.

SEMAVİ DİNLERİ ARAŞTIRDI

Daha önce bir dini eğilimi olmayan, ancak dinler tarihine büyük ilgisi olduğunu belirten Japon Bilişim Mühendisi Mamoru Hirose, Abe suikastının ardından adı cinayetle birlikte anılan kült dinler hakkında araştırma yapmaya başladı.

Kült dinlere dair kafasında birçok soru işareti oluşan Hirose, ilgisini semavi dinlere yoğunlaştırdı.

MÜSLÜMAN OLDU

Araştırmalarının ardından kendisine en uygun dinin İslam olduğu sonucuna varan 34 yaşındaki Hirose, Tokyo Camisi ve Diyanet Türk Kültür Merkezi Başkanı Muhammed Raşit Alas'ın rehberliğinde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

TÜM DİNLERİ İNCELEDİM

Kendisine Kur'an-ı Kerim ve İslam dini ile bilgilendirici yayınlar da hediye edilen Hirose, neden İslam dinini seçtiği şeklindeki soruya, "Şinzo Abe suikastında kült dinlerin etkisinin ortaya çıkmasının ardından, dinleri araştırmaya başladım. Hristiyanlık ve İslam da dahil tüm dinleri inceledim. Kuralları ve ilkeleri itibariyle İslam'ın benim yaşam tarzıma en uygun din olduğunu fark ettim ve Müslüman olmaya karar verdim" yanıtını verdi.