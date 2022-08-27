Rusya gazı kesti, AB ülkeleri paniğe kapıldı! Birer birer tasarruf tedbirleri...

Rusya - Ukrayna savaşı, dünyanın dengesini değiştirdi. Yaptırımlar nedeniyle Putin, AB ülkelerine gazı kesti! Paniğe kapılan ülkelerden birer birer tasarruf tedbirleri geldi. İsviçre Hükümeti, enerji krizini önlemek için kış mevsiminde doğal gaz tüketimini yüzde 15 azaltmaya karar verdi.
Finliandiya Başbakanı Sanna Marin
Finlandiya ise ekimden itibaren "Bir derece daha düşük" adlı kampanyaya geçileceğini söyledi.
Finliandiya Başbakanı Sanna Marin
Finlandiya ise ekimden itibaren "Bir derece daha düşük" adlı kampanyaya geçileceğini söyledi.