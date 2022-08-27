Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Rusya gazı kesti, AB ülkeleri paniğe kapıldı! Birer birer tasarruf tedbirleri...

    Rusya - Ukrayna savaşı, dünyanın dengesini değiştirdi. Yaptırımlar nedeniyle Putin, AB ülkelerine gazı kesti! Paniğe kapılan ülkelerden birer birer tasarruf tedbirleri geldi.

    Kamigaze
    Rusya - Ukrayna savaşı, dünyanın dengesini değiştirdi. Yaptırımlar nedeniyle Putin, AB ülkelerine gazı kesti! Paniğe kapılan ülkelerden birer birer tasarruf tedbirleri geldi. İsviçre Hükümeti, enerji krizini önlemek için kış mevsiminde doğal gaz tüketimini yüzde 15 azaltmaya karar verdi.


    Finliandiya Başbakanı Sanna Marin

    Finlandiya ise ekimden itibaren "Bir derece daha düşük" adlı kampanyaya geçileceğini söyledi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Milli denizaltılar için tarih verildi
    Haberler Dünya Rusya gazı kesti, AB ülkeleri paniğe kapıldı! Birer birer tasarruf tedbirleri...
        SON DAKİKA