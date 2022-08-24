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    • Dünya
    • 24.08.2022 11:15
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    • 24.08.2022 11:47
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    Ege'de NATO görevi için uçan Türk F-16'larına taciz! Yunanistan provokasyonu böyle savundu: Önceden haber verilmedi

    Ege'de NATO görevi için uçan Türk F-16'ları Yunanistan tarafından taciz edildi. Yunan savaş uçakları radarlarını Türk F-16'larına kilitledi. Yunanistan bu alçak provokasyonu ise komik bir şekilde savundu. Yunansitan, Türkiye'nin daha önceden haber vermediğini belirtti. Ancak bu mümkün değil. Çünkü Türk jetleri NATO görevi için Ege'de uçuyordu

    Yunanistan’dan provokasyona komik savunma
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    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarına göre, dün akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'de NATO görevi yapan Türk F-16 uçaklarına, NATO üyesi Yunan F-16'ları tarafından, radar kilidi atılarak tacizde bulunuldu.

    RADAR KİLİDİ ATTILAR
    MSB kaynaklarından alınan bilgiye göre, NATO üyesi Yunanistan'a ait savaş uçaklarının önemli bir NATO görevini yerine getiren Türk savaş uçaklarının görevini engellemek üzere bilinçli şekilde radar kilidi attıkları öğrenildi.

    Yunanistan tarafından yapılan bu tacizin, NATO'nun faaliyetlerini hedef alan bir girişim olduğuna dikkati çeken kaynaklar, Yunanistan'ın, Türkiye'yi taciz edebilmek adına NATO görevlerini bile riske atmaktan geri durmadığını aktarıldı.

    Yunanistan'ın Türk savaş uçaklarına radar kilidi atmasının hemen ardından gerekli karşılığın verildiği ve Yunan uçaklarının bölgeden uzaklaştırıldığı vurgulandı.

    KONU NATO'YA TAŞINDI
    Ayrıca MSB tarafından konunun NATO makamlarına iletildiği ve Yunanistan askeri ataşesinin bakanlığa çağırılarak NATO görevini tehlikeye atan Yunan uçaklarından dolayı tepki gösterildiği kaydedildi.

    MSB kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı'nca da ilgili taraflar nezdinde diplomatik girişimlerde bulunulduğu öğrenildi.

    Bu tür bir tacizin müttefiklikle bağdaşmadığını belirten kaynaklar, Yunanistan'ın gerginliği arttırma peşinde olduğunu vurguladı.

        YUNAN BASININDAN KOMİK SAVUNMA
        Yunan basını ise bu haberle çalkalandı. Pek çok haber sitesi Türkiye'nin bu iddialarının doğru olmadığını ifade etti.

        Haberlerde, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Türk F-16'larının Yunan Hava Sahası'na önceden bilgilendirme yapmadan girildiği iddia edildi.

        Ancak, Türkiye önceden haberli bir NATO görevi yürütmekteydi. Önceden programı belli olan NATO görevi, Yunanistan'ın yaptığı bu hamle ile tehlikeye girmiş oldu.

        Aynı zamanda dünya basını da yaşanan olayı Türkiye'nin ifadeleriyle duyurdu. Dış basında çıkan haberlerde, "Türkiye, Yunanistan tarafından F-16'larının taciz edildiğini ifade etti" sözlerine yer verildi.

        Doğu Akdeniz'de NATO görevi yapan Türk uçaklarına, NATO üyesi Yunan F-16'larınca radar kilidi atılarak tacizde bulunuldu.

        Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, NATO üyesi Yunanistan'a ait savaş uçaklarının önemli bir NATO görevini yerine getiren Türk savaş uçaklarının görevini engellemek üzere bilinçli şekilde radar kilidi attıkları belirtildi.



        NATO GÖREVİNİ BİLE RİSKLE ATTILAR
        Yunanistan tarafından yapılan bu tacizin, NATO'nun faaliyetlerini hedef alan bir girişim olduğuna dikkati çeken kaynaklar, Yunanistan'ın, Türkiye'yi taciz edebilmek adına NATO görevlerini bile riske atmaktan geri durmadığını vurguladı.

        MSB duyurdu: Türk F-16'larına Yunan tacizi! Misliyle karşılık verildi | VİDEO

        GEREKLİ KARŞILIK VERİLDİ
        Yunanistan'ın Türk savaş uçaklarına radar kilidi atmasının hemen ardından gerekli karşılığın verildiği ve Yunan uçaklarının bölgeden uzaklaştırıldığı öğrenildi.



            YUNAN ATAŞE BAKANLIĞA ÇAĞRILDI
            Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı tarafından konunun NATO makamlarına iletildiği ve Yunanistan askeri ataşesinin bakanlığa çağırılarak NATO görevini tehlikeye atan Yunan uçaklarından dolayı tepki gösterildiği kaydedildi.



            Ayrıca, Dışişleri Bakanlığınca da ilgili taraflar nezdinde diplomatik girişimlerde bulunulduğu öğrenildi.

            Bu tür bir tacizin müttefiklikle bağdaşmadığını belirten kaynaklar, Yunanistan'ın gerginliği arttırma peşinde olduğunu vurguladı.



            ERDOĞAN'DAN YUNAN'A UYARI: BİZE YAN BAKANA DÜZ BAKMAYIZ
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geride bıraktığımız gün Yunanistan'ı "Bize yan bakan olduğu zaman yan bakana kusura bakmasınlar herhalde biz de düz bakmayız" sözleriyle uyarmıştı.

            Erdoğan, "Kimse, Yunanistan'da 10-15 Amerikan üssü var diye eleştirmiyor. Kimse, Batı Yunanistan'a yığınak yapıyor diye eleştirmiyor ama en ufak bir ses çıktığı zaman 'Türkiye, Yunanistan'ı tehdit ediyor.' Hayır. Eğer bize yan bakan olduğu zaman yan bakana kusura bakmasınlar herhalde biz de düz bakmayız" ifadelerini kullanmıştı.



                "BU İLK DEĞİL VE SON DA OLMAYACAK, GERİLİM DAHA DA TIRMANIYOR"
                Yaşanan gelişmeleri A Haber ekranlarında değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Yunanistan'ın ABD'den akıl aldığına dikkat çekti.

                Başbuğ, "Yunanistan'ın etkili bir sıfatı vardı 'Avrupa'nın şımarık çocuğu' diye ancak son zamanlardaki gelişmelerden dolayı Amerika'nın akılsız taşeronu diye yeni bir denklem ekleyebilirsiniz. Yunanistan bu tür olaylara cesaret edemeyen Türkiye'ye lafla sözle süreci geçiştirmeye çalışan ülke konumundaydı. Yunanistan ABD'nin akıl vermesiyle gerilimi tırmandırabileceğini öğrendi. Yunanistan NATO kapsamında olan uçaklara taciz girişiminde bulundu. 'Radar kilitlemesi' düşman olarak gören bir yapı. Bizimkiler anında karşılığını verdi. Bu ilk değil ve son da olmayacak. Önümüzdeki süreçte bu gerilimin daha da tırmandığı günlere ilerleyeceğiz." şeklinde konuştu.

                Akdeniz'deki gerilimi Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber'de değerlendirdi | VİDEO

                "ABD YUNANİSTAN'I 51. EYALETİ GİBİ KULLANIYOR"
                Coşkun Başbuğ, "Suriye'ye harekat gerçekleşirse Yunanistan, başta bu tür tacizler ve denizlerde 12 mile çıkarma gibi çeşitli girişimlerde bulunabilirler. Suriye'ye yapılacak hareket ABD'nin Orta Doğu'da sonu demek. Bu nedenle ABD, harekatı durdurmak için her yolu deniyor. Dolayısıyla Yunanistan'ı 51. eyaleti gibi kullanıyor ve onun üzerinden Türkiye'ye yeni bir cephe açmak isteyen ABD mantığı var ortada. Bu mantık halen işliyor. Bu mantık kapsamında NATO'yu bile tehdit altında alacak bir takım girişimler uygulanıyor." ifadelerini kullandı.



                NATO TEPKİ VERİR Mİ?
                Başbuğ sözlerini şöyle sürdürdü:

                "Yunanistan'ın gittiği yol yol değil. ABD'nin verdiği akıl da akıl değil. NATO görevinde müttefik diye adlandırılan bir ülkeden taciz alıyorsunuz ve bunu Avrupa'nın göbeğinde yaşıyorsunuz. Buna NATO'nun tepkisi olacağını düşünmüyorum."

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                Haberler Dünya Ege'de NATO görevi için uçan Türk F-16'larına taciz! Yunanistan provokasyonu böyle savundu: Önceden haber verilmedi
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