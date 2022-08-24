Ege'de NATO görevi için uçan Türk F-16'larına taciz! Yunanistan provokasyonu böyle savundu: Önceden haber verilmedi

YUNAN BASININDAN KOMİK SAVUNMA

Yunan basını ise bu haberle çalkalandı. Pek çok haber sitesi Türkiye'nin bu iddialarının doğru olmadığını ifade etti.

Haberlerde, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Türk F-16'larının Yunan Hava Sahası'na önceden bilgilendirme yapmadan girildiği iddia edildi.

Ancak, Türkiye önceden haberli bir NATO görevi yürütmekteydi. Önceden programı belli olan NATO görevi, Yunanistan'ın yaptığı bu hamle ile tehlikeye girmiş oldu.

Aynı zamanda dünya basını da yaşanan olayı Türkiye'nin ifadeleriyle duyurdu. Dış basında çıkan haberlerde, "Türkiye, Yunanistan tarafından F-16'larının taciz edildiğini ifade etti" sözlerine yer verildi.