Rusya'yı karıştıran suikast! Aleksandr Dugin'in kızı öldürüldü

Aracın Dugina'nın babası Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'e ait olduğu ve asıl hedefin Dugin olduğu tahmin edilirken, kızıyla birlikte bir organizasyon dönen Dugin'in, son anda kızıyla araçlarını değiştirdikleri ve bu sayede suikasttan kurtulduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.