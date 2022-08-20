Almanya’da skandal! 10 aylık Türk Emir bebek annesinden alıp eşcinsel çifte verildi

Almanya'nın Duisburg kentinde yaşayan 30 yaşındaki Aygül Küçükbıyık, oğlu Emir'in Aachen Gençlik Dairesi tarafından alınıp Köln yakınlarında yaşayan eşcinsel bir çifte verildiğini söyledi. Oğlunun 30 Mayıs'ta elinden alındığını bildiren Küçükbıyık, "Oğlum Emir'in eşcinsel çifte verilmesi üzerine Gençlik Dairesi'ne itirazda bulundum. Haddimi aştığımı söylerek kovmaktan beter ettiler. Emir'i bana ayda sadece bir kez gösteriyorlar" dedi.
"EŞCİNSEL ÇİFTİN YANINDA TÜRK KİMLİĞİNİ NASIL KORUYABİLİR?"
Aygül Küçükbıyık, "Oğlum ne yiyor ne içiyor bilmiyorum. Ben oğlumun özel günlerinde yanında olmak istiyorum. Bu en doğal annelik hakkım. Emir aynı zamanda Türk vatandaşı. Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin çağrıma kulak vermesini istiyorum. Türk evladı nasıl eşcinsel çiftin yanında Türk kimliğini koruyabilir?" dedi. Emir'in, annesinden "psikolojik tedavi gördüğü için bakamayacağı" gerekçesiyle alındığı öğrenildi.
A HABER'E KONUŞTU
Çocuğuna kavuşmak için gözyaşı döken anne Küçükbıyık A Haber canlı yayınında yaşadıklarını anlattı.
Anne Aygül Küçükbıyık, "Çocuğum gençlik dairesi tarafından alındı el konuldu. Gelişim yetersizliği ve bu kadının psikolojik sorunları olduğu için gibi bahaneleri öne sürerek çocuğumu aldılar. Sürekli yalan dolan raporlar yazarak Alman gençlik dairesine sunuyorlardı. Aygül, Emir'in gelişimine engel oluyor diye aldılar bu kadının ağır psikolojik sorunları var diye aldılar. Şu anda avukatımız var ama avukatımız bizi pek savunamıyor pek yardımcı olmuyor bize.Hukuki süreç başladı ama hem uzun hem de çok zor. Biz çok güçlüyüz bizimle uğraşmayın deyip tehdit ediyorlar.Bu Alman gençlik dairesinde ilk değil. Bizim durumumuzda olan başka aileler de var." dedi.