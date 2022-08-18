Fransa'nın Akdeniz'deki adası Korsika'da fırtına! 6 kişi yaşamını yitirdi





Meteoroloji uzmanları Korsika Adası'nda etkili olan rüzgarların, 4 şiddetinde bir kasırgaya denk olduğunu bildirdi.

Meteo-France, şiddetli rüzgar ve yağışın geçmesinin ardından adadaki turuncu alarmı tekrar devreye soktu.

Korsika adasına gelen İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, burada basına yaptığı açıklamada, adada meydana gelen meteoroloji olayları sebebiyle ölen sayısının 6, yaralananların sayısının ise 4'ü ağır olmak üzere 20 olduğunu bildirdi.

Darmanin, ağır yaralıların hayati tehlikesi ve açıkladığı bilançonun geçici olduğunu belirterek adada kayıp olarak ilan edilen kişilerin büyük kısmının bulunduğunu söyledi.

Başbakan Elisabeth Borne, Twitter'dan adadaki duruma atıfta bulunarak bakanlıklar arası kriz birimini faaliyete geçirdiğini duyurdu.

Ulusal basın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bulunduğu Berganson Kalesi'nden katıldığı ve yönettiği bakanlıklar arası kriz biriminin toplantısından ilk kareleri paylaştı.

Macron, Korsikalılara desteğini dile getirdi.

Corse-du-Sud Valiliği, vilayetteki tüm kamp alanlarının tahliyesini talep eden karar aldı.