Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in parti görüntüleri sızdı! Olay yaratan anlar

Ünlü isimler ile eğlenen Marin'in bu görüntüsü ile ilgili haberde şu ifadeye yer verildi; 'Videolara dayanarak, ne zaman ve nerede çekildiklerini kesin olarak söylemek mümkün değil.'

Görüntülerin internette yayılması sonrası gazete Marin veya ekibine ulaşmaya çalıştığını ancak geri dönüş alamadığını duyurdu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Marin için 'festivaller ve partilerden kafasını kaldıramıyor' yorumunda bulundu.