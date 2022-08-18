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    • Dünya
    • 18.08.2022 12:54
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    • 18.08.2022 13:12
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    Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in parti görüntüleri sızdı! Olay yaratan anlar

    Son dakika haberi | Son dönemde sosyal medyaya sızan görüntüleriyle gündem olan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in bir partide çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan parti görüntülerinde Marin'in bir grup arkadaşıyla dans ettiği ve Finli rapçi Petri Nygård ve pop şarkıcısı Antti Tuisku'nun şarkılarını söylediği görülüyor.

    Başbakanın parti görüntüleri sızdı! Olay yaratan anlar

    Finlandiya Başbakanı Sanna Marin katıldığı festival ve giyindiği kıyafetler geçtiğimiz günlerde ülkede gündemini oldukça meşgul etmişti. Bu kez de Marin'in parti görüntüleri basına sızdı. Videoda Marin'in bir grup arkadaşıyla dans ettiği ve Finli rapçi Petri Nygård ve pop şarkıcısı Antti Tuisku'nun şarkılarını söylediği görülüyor.

    Fin Iltalehti gazetesi, videoda Marin'e şarkıcı Alma, TV sunucusu Tinni Wikström, YouTuber Ilona Ylikorpi ve radyo sunucusu Karoliina Tuominen eşlik ettiğini belirtti.

    Ünlü isimler ile eğlenen Marin'in bu görüntüsü ile ilgili haberde şu ifadeye yer verildi; 'Videolara dayanarak, ne zaman ve nerede çekildiklerini kesin olarak söylemek mümkün değil.'

    Görüntülerin internette yayılması sonrası gazete Marin veya ekibine ulaşmaya çalıştığını ancak geri dönüş alamadığını duyurdu.

    Bazı sosyal medya kullanıcıları Marin için 'festivaller ve partilerden kafasını kaldıramıyor' yorumunda bulundu.

    DAHA ÖNCE DE BENZER GÖRÜNTÜLER VERMİŞTİ
    Marin'in daha önce temaslı olmasına rağmen gece kulübüne gittiği ortaya çıkmıştı. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nın koronavirüs testinin pozitif çıkmasından saatler sonra başkent Helsinki'deki gece kulübüne gitmişti.

        Muhalefet, başkent Helsinki'deki gece kulübünde çekilen fotoğrafları sosyal medyada hızla yayılan Marin'i, sorumsuz davranmakla suçlanmıştı. Marin kamuoyu tepkilerinin ardından özür dilemişti.

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