İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e suikast düzenlemek için Windsor Kalesi'ne giren saldırgandan şoke eden sözler





VİDEO KAYDETMİŞ

Savcılar, saldırgan Chail'in, Windsor Kalesi'nin arazisine girmeden önce bir video kaydettiğini ve bir yayı tutarken görüldüğü videoda, "Yaptıklarım ve yapacaklarım için üzgünüm. Kraliyet ailesinin Kraliçesi Elizabeth'e suikast girişiminde bulunacağım" ifadelerinde bulunduğu bildirildi. Chail'in videoda ayrıca İngiliz birliklerinin kuzeybatı Hindistan'daki kutsal Amritsar kentinde yaklaşık 400 Hintliyi öldürdüğü bir olaya atıfta bulunarak, "Bu, 1919 katliamında ölenlerin intikamı. Aynı zamanda öldürülenlerin, aşağılananların ve ırkları nedeniyle ayrımcılığa uğrayanların intikamıdır" dediği aktarıldı.