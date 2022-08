Almanya'da et fiyatları tavan yaptı! Türk dönerciler adres değiştirdi

Yarım asır önce Türkiye'den Almanya'ya göç başladı. Binlerce gurbetçi hayatını bir bavula sığdırıp Almanya'ya doğru yol aldı. Gurbetçilerin bazıları fabrikalarda iş bulurken bazıları da Türkiye'deki mesleklerini yeni adreslerine taşıdı. Onlar arasında ilk sırada ise döner vardı. İlk dönerciyi ise Kadir Nurman adlı bir gurbetçi açtı. Nurman, 1972'de Bahnhof Hayvanat Bahçesi'nin karşısındaki Berliner Imbiss'inde ilk kez döner sattı. İşte Nurman'la Almanya'ya taşınan döner restoranları zamanla ülkenin farklı kentlerine taşındı. Almanya'da et fiyatları arttı. Almanlar'ın favori tadı dönerin adresi bile farklılaştı. Türk dönerciler dükkanlarını etlerin daha ucuz olduğu Dresden'e taşımaya başladı. Ukrayna'nın işgali Rusya'ya tam 150 milyar dolara mal oldu. Ancak ülkenin 12.4 trilyon dolarlık enerji yataklarına el koydu Nurman 2013'te öldüğünde döner restoranları Almanya'nın her yerine yayılmıştı. Ancak Alman ekonomisindeki belirsizlik dönere de yansıdı. Bir zamanlar dönerin başkenti olan Berlin'de tezgahlar boş kaldı. Et fiyatları artınca dönerciler de yeni çözümler aradı. Berlin yerine dükkanlarını ülkenin en ucuz et üretim noktalarından olan Dresden'e taşımaya başladı. Berlin'de 5.5 euro (100 TL) olan döner Dresden'de 3.5 euro'ya (yaklaşık 61 TL) inince satışlar patladı. Bu arada Almanya eski başbakanı Angela Merkel de dönerin müdavimleri arasındaydı!