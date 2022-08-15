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    • Dünya
    • 15.08.2022 15:35
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    • 15.08.2022 15:37
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    ABD'nin Suriye'deki üssüne İHA saldırısı

    Suriye'nin doğusundaki El-Tanıf bölgesinde yer alan ABD üssüne insansız hava aracıyla saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtilirken, bazı insansız hava araçlarının düşürüldüğü açıklandı. Saldırının kim tarafından gerçekleştiğine dair herhangi bir bilgi paylaşılmazken, bölgede bulunan İran destekli terörist grupların zaman zaman ABD'ye ait noktaları hedef aldığı biliniyor.

    Suriye’de ABD üssüne İHA saldırısı

    DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçleri, Suriye'nin doğusundaki El-Tanıf bölgesinde yer alan askeri üssü yakınlarına insansız hava araçlarınca saldırı yapıldığını açıkladı.

    SINIR ÜÇGENİNDE YER ALIYOR
    ABD öncülüğündeki koalisyondan yapılan yazılı açıklamada; Suriye, Irak ve Ürdün sınır üçgeninde yer alan Tanıf bölgesindeki askeri noktaya, hava araçlarıyla saldırı düzenlendiği belirtildi.

    BAZILARI DÜŞÜRÜLDÜ
    Açıklamada, koalisyon güçleri ile yerel silahlı güçlerden Magavir Es Sevra'nın yerel saatle 06.30'da insansız hava araçlarına karşılık vererek bazılarını etkisiz hale getirdiği ileri sürüldü.

    MADDİ HASAR YAŞANMADI
    Söz konusu hava araçlarının kime ait olduğu ve nereden kalktığı hakkında bilgi verilmezken saldırıda can kaybının veya maddi hasarın meydana gelmediği kaydedildi.

        İRAN DESTEKLİ TERÖRİST GRUPLAR SALDIRIYOR
        Suriye'de varlık gösteren ABD ve koalisyon güçlerine ait askeri noktalar, zaman zaman İran destekli yabancı terörist gruplarının varlık gösterdiği bölgelerden kalkan insansız hava araçları ve roket saldırılarıyla hedef alınıyor.

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