ABD'nin Suriye'deki üssüne İHA saldırısı

DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçleri, Suriye'nin doğusundaki El-Tanıf bölgesinde yer alan askeri üssü yakınlarına insansız hava araçlarınca saldırı yapıldığını açıkladı.
SINIR ÜÇGENİNDE YER ALIYOR
ABD öncülüğündeki koalisyondan yapılan yazılı açıklamada; Suriye, Irak ve Ürdün sınır üçgeninde yer alan Tanıf bölgesindeki askeri noktaya, hava araçlarıyla saldırı düzenlendiği belirtildi.
BAZILARI DÜŞÜRÜLDÜ
Açıklamada, koalisyon güçleri ile yerel silahlı güçlerden Magavir Es Sevra'nın yerel saatle 06.30'da insansız hava araçlarına karşılık vererek bazılarını etkisiz hale getirdiği ileri sürüldü.
MADDİ HASAR YAŞANMADI
Söz konusu hava araçlarının kime ait olduğu ve nereden kalktığı hakkında bilgi verilmezken saldırıda can kaybının veya maddi hasarın meydana gelmediği kaydedildi.