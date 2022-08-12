"Şeytan Ayetleri" kitabıyla tepki çeken yazar Salman Rüşdi'ye ABD'de bıçaklı saldırı! Ağır yaralandı...





Rüşdi, Cambridge'de tarih eğitimi aldı. Fantastik bilim kurgu denemesi olan ilk romanı Grimus eleştirmenlerin dikkatini çekti. "Gece yarısı Çocukları" romanı ile bir çok ödülün sahibi oldu ve dünya çapında ün kazandı.



Hindistan tarihini ve politikasını eleştiren bu romanı Hindistan'da yasaklandı ardından Pakistan'da yasaklanarak aynı akıbete uğradı. "Şeytan Ayetleri" isimli kitabı ödül almış olsa da İslam'a hakeret ettiği gerekçesi ile Hindistan ve Güney Afrika'da yasaklandı. Bu yasaktan sonra Humeyni tarafından yazar için ölüm fetvası verildi.





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