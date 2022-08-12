"Şeytan Ayetleri" kitabıyla tepki çeken yazar Salman Rüşdi'ye ABD'de bıçaklı saldırı! Ağır yaralandı...

Yazar Salman Rüşdi, ABD'nin Bufallo kentinde düzenlenen bir panelde konuşma yaptığı sırada saldırıya uğradı.
Rüşdi, sahneye koşan saldırganın art arda indirdiği bıçak darbeleriyle yere düştü.
Çevredekiler yazara ilk müdahaleyi yaparken, saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.
HELİKOPTERLE HASTANEYE KALDIRILDI
75 yaşındaki Rüşdi ise helikopterle hastaneye kaldırıldı.
New York Eyalet Polisi Rüşdi'nin bıçakla boynundan yaralandığını açıkladı.
New York Valiliği'nden yapılan açıklamada ise Rüşdi'nin hayatta olduğu ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Hint asıllı İngiliz yazar, 1988 yılında kaleme aldığı "Şeytan Ayetleri" adlı kitap nedeniyle İran'da yasaklandı, 1 yıl sonra dönemin dini lideri Humeyni, yazar hakkında ölüm fetvası vermişti.
SALMAN RÜŞDİ KİMDİR?
Hint asıllı Britanyalı yazar ve romancı Salman Rüşdi 19 Haziran 1947 yılında Hindistan Bombay'da doğdu. Romanlarının çoğunda Hindistan'ı konu aldı. Anlatım dilinde fantezi ve gerçekçiliği iç içe işledi.
Güntar Grass, Mikhail Bulgakov'dan etkilenen yazar, Booker ödülü ve daha bir çok ödülün sahibidir. Rüşdi, Urduca ve İngilizce konuşmaktadır. Müslüman bir ailede dünyaya gelmiştir. 1964 yılında diğer Müslümanlar ile birlikte zorunlu olarak Pakistan'a göç ederek Karaçi'ye yerleşmiştir.