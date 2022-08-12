Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 12.08.2022 22:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.08.2022 22:54
    ABONE OL

    "Şeytan Ayetleri" kitabıyla tepki çeken yazar Salman Rüşdi'ye ABD'de bıçaklı saldırı! Ağır yaralandı...

    Şeytan Ayetleri kitabıyla tepki çeken yazar Salman Rüşdi, ABD'de katıldığı bir programda konuşma yaparken bıçaklı saldırıya uğradı. Çevredekiler yazara ilk müdahaleyi yaparken, saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Ağır yaralanan Rüşdi'nin hayatta olduğu ve tedavisinin sürdüğü belirtildi. Hint asıllı İngiliz yazar, 1988 yılında kaleme aldığı "Şeytan Ayetleri" adlı kitap nedeniyle İran'da yasaklandı, 1 yıl sonra dönemin dini lideri Humeyni, yazar hakkında ölüm fetvası vermişti.

    Salman Rüşdi’ye bıçaklı saldırı: Ağır yaralandı

    Yazar Salman Rüşdi, ABD'nin Bufallo kentinde düzenlenen bir panelde konuşma yaptığı sırada saldırıya uğradı.

    Rüşdi, sahneye koşan saldırganın art arda indirdiği bıçak darbeleriyle yere düştü.

    Çevredekiler yazara ilk müdahaleyi yaparken, saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.



    HELİKOPTERLE HASTANEYE KALDIRILDI
    75 yaşındaki Rüşdi ise helikopterle hastaneye kaldırıldı.

    New York Eyalet Polisi Rüşdi'nin bıçakla boynundan yaralandığını açıkladı.

    New York Valiliği'nden yapılan açıklamada ise Rüşdi'nin hayatta olduğu ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.

    Hint asıllı İngiliz yazar, 1988 yılında kaleme aldığı "Şeytan Ayetleri" adlı kitap nedeniyle İran'da yasaklandı, 1 yıl sonra dönemin dini lideri Humeyni, yazar hakkında ölüm fetvası vermişti.



    SALMAN RÜŞDİ KİMDİR?
    Hint asıllı Britanyalı yazar ve romancı Salman Rüşdi 19 Haziran 1947 yılında Hindistan Bombay'da doğdu. Romanlarının çoğunda Hindistan'ı konu aldı. Anlatım dilinde fantezi ve gerçekçiliği iç içe işledi.

    Güntar Grass, Mikhail Bulgakov'dan etkilenen yazar, Booker ödülü ve daha bir çok ödülün sahibidir. Rüşdi, Urduca ve İngilizce konuşmaktadır. Müslüman bir ailede dünyaya gelmiştir. 1964 yılında diğer Müslümanlar ile birlikte zorunlu olarak Pakistan'a göç ederek Karaçi'ye yerleşmiştir.



        Rüşdi, Cambridge'de tarih eğitimi aldı. Fantastik bilim kurgu denemesi olan ilk romanı Grimus eleştirmenlerin dikkatini çekti. "Gece yarısı Çocukları" romanı ile bir çok ödülün sahibi oldu ve dünya çapında ün kazandı.

        Hindistan tarihini ve politikasını eleştiren bu romanı Hindistan'da yasaklandı ardından Pakistan'da yasaklanarak aynı akıbete uğradı. "Şeytan Ayetleri" isimli kitabı ödül almış olsa da İslam'a hakeret ettiği gerekçesi ile Hindistan ve Güney Afrika'da yasaklandı. Bu yasaktan sonra Humeyni tarafından yazar için ölüm fetvası verildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Mücadelenin ikinci yarısı başladı!
        Haberler Dünya "Şeytan Ayetleri" kitabıyla tepki çeken yazar Salman Rüşdi'ye ABD'de bıçaklı saldırı! Ağır yaralandı...
            SON DAKİKA