İran'dan Trump'ın danışmanına suikast planı iddiasına yanıt

İran, ABD'de bir vatandaşının, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde ulusal güvenlik danışmanlığı yapan John Bolton'a yönelik suikast planlamakla suçlanmasını "temelsiz" olarak niteledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, ABD'li yargı yetkililerin "siyasi saiklerle ve geçerli kanıtlar sunmadan" bu ülkedeki bir İran vatandaşını suçladığını savundu.

Kenani, "İran, bu komik ve asılsız suçlamalar bahane edilerek, İran vatandaşlarına yönelik herhangi bir eyleme karşı şiddetli uyarıda bulunmakta ve İran vatandaşlarının haklarını savunmak için uluslararası hukuk çerçevesinde her türlü tedbiri alma hakkını saklı tuttuğunu vurgulamaktadır." ifadelerini kullandı.

Washington yönetimi, dün İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu olduğu iddia edilen Şehram Pursafi adlı bir İran vatandaşını Trump döneminde ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yapan Bolton'u öldürme planları yapmakla suçlamıştı.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Pursafi'nin muhtemelen İranlı general Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de öldürülmesine misilleme olarak, cinayeti gerçekleştirecek kişileri kiralamak için gizli bir insan kaynağına 300 bin dolar teklif ettiği öne sürülmüştü.

Açıklamada, Washington'daki federal mahkemede açılan suç duyurusunda adı geçen Pursafi'nin şu an ABD dışında olduğu ve yakalanması durumunda "uluslararası bir cinayet planına maddi destek sağlamaya çalışmaktan" yargılanacağı bilgisi verildi.