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    Avrupa kabusu yaşadı Türkiye’ye ise övgü yağdı! İstanbul Havalimanı zirvede

    Avrupa, krizle sarsıldı! Personel eksikliği nedeniyle havalimanlarında kaos patladı. Valizler kayboldu, uçaklar yerde kaldı! Türkiye ise fark attı. İstanbul Havalimanı, günlük bin 346 uçuşla zirveye çıktı. En iyi performans gösteren havayolu unvanını aldı.

    Avrupa kabusu yaşadı!

    Rusya Ukrayna Savaşı nedeniyle enerji krizi yaşayan Avrupa'da kaos tırmandı! Coronavirüs salgınında, milyonlarca havalimanı çalışanı işten atıldı! Ancak tatil sezonunun açılmasıyla uluslararası havalimanları, personel sıkıntısı yaşamaya başladı. Yolcular, bilet kontrolü ve bagaj yüklemelerde saatlerce kuyrukta kaldı! Büyük bir kısmı, sırf bu yüzden uçağını bile kaçırdı!



    KAOS tırmanırken çalışanlar artan iş yükünden dert yandı! Grev başlattı! Brüksel Havalimanı'ndaki grev nedeniyle tek bir bile uçak havalanmadı. 500'den fazla sefer aksadı. Türkiye ise havayolu hizmetlerinde de dünya devlerine fark attı. İstanbul Havalimanı günlük bin 346 uçuşla zirveye ulaştı. En iyi performans gösteren havayolu unvanını aldı. Seyahatlerde Londra yüzde 28, Paris ise yüzde 30 kayıp yaşadı.

    ITALYA
    Havalimanı personeli 4 saat iş bıraktı. Binlerce uçuş yapılamadı.



    HOLLANDA
    AMSTERDAM'DAKİ Shiphol Havalimanı'nda çok sayıda bilet son dakika iptal edildi. Valiz ve bilet kuyduğu nedeniyle binlerce yolcu isyan etti.



        ALMANYA
        FRANKFURT Havalimanı'nda 2 binden fazla uçuş iptal edildi. Uçuşların yüzde 7'si iptal edildi. Yüzde 68'i ise gecikti.

        İNGILTERE
        HEATHROW Havalimanı'ndaki personel sıkıntısı nedeniyle bilet satışına kısıtlama getirildi. İşçilerin grev yapması nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi.
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        Haberler Dünya Avrupa kabusu yaşadı Türkiye’ye ise övgü yağdı! İstanbul Havalimanı zirvede
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