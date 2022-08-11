Avrupa kabusu yaşadı Türkiye’ye ise övgü yağdı! İstanbul Havalimanı zirvede





KAOS tırmanırken çalışanlar artan iş yükünden dert yandı! Grev başlattı! Brüksel Havalimanı'ndaki grev nedeniyle tek bir bile uçak havalanmadı. 500'den fazla sefer aksadı. Türkiye ise havayolu hizmetlerinde de dünya devlerine fark attı. İstanbul Havalimanı günlük bin 346 uçuşla zirveye ulaştı. En iyi performans gösteren havayolu unvanını aldı. Seyahatlerde Londra yüzde 28, Paris ise yüzde 30 kayıp yaşadı.



ITALYA

Havalimanı personeli 4 saat iş bıraktı. Binlerce uçuş yapılamadı.