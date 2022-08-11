Avrupa kabusu yaşadı Türkiye’ye ise övgü yağdı! İstanbul Havalimanı zirvede

Rusya Ukrayna Savaşı nedeniyle enerji krizi yaşayan Avrupa'da kaos tırmandı! Coronavirüs salgınında, milyonlarca havalimanı çalışanı işten atıldı! Ancak tatil sezonunun açılmasıyla uluslararası havalimanları, personel sıkıntısı yaşamaya başladı. Yolcular, bilet kontrolü ve bagaj yüklemelerde saatlerce kuyrukta kaldı! Büyük bir kısmı, sırf bu yüzden uçağını bile kaçırdı!
KAOS tırmanırken çalışanlar artan iş yükünden dert yandı! Grev başlattı! Brüksel Havalimanı'ndaki grev nedeniyle tek bir bile uçak havalanmadı. 500'den fazla sefer aksadı. Türkiye ise havayolu hizmetlerinde de dünya devlerine fark attı. İstanbul Havalimanı günlük bin 346 uçuşla zirveye ulaştı. En iyi performans gösteren havayolu unvanını aldı. Seyahatlerde Londra yüzde 28, Paris ise yüzde 30 kayıp yaşadı.
ITALYA
Havalimanı personeli 4 saat iş bıraktı. Binlerce uçuş yapılamadı.
HOLLANDA
AMSTERDAM'DAKİ Shiphol Havalimanı'nda çok sayıda bilet son dakika iptal edildi. Valiz ve bilet kuyduğu nedeniyle binlerce yolcu isyan etti.