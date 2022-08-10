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    • Dünya
    • 10.08.2022 15:42
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    • 10.08.2022 15:47
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    ABD'de enflasyon 41 yılın zirvesinde: Yüzde 8,5

    Son dakika haberleri... ABD'de yıllık enflasyon yüzde 8,5 ile 41 yılın zirvesini koruyor.

    ABD’de enflasyon 41 yılın zirvesinde

    Temmuz ayına ilişkin ABD enflasyonu açıklandı. Veriye göre, tüketici fiyatları bir yıl öncesine göre yüzde 8.5 arttı. Çekirdek enflasyon yüzde 5,9 arttı.

    Söz konusu dönemde benzin, barınma ve gıda fiyatlarındaki artışlar tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili olmayı sürdürdü.

    41 YILIN ZİRVESİNDE!
    Enflasyon Haziran'da yıllık yüzde 9,1 ile 41 yılın zirvesine çıkmıştı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 arttı.

    Piyasa beklentilerini aşan TÜFE'nin bu dönemde aylık bazda yüzde 1,1 artması öngörülüyordu. TÜFE, mayısta aylık yüzde 1 artış göstermişti.

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    Haberler Dünya ABD'de enflasyon 41 yılın zirvesinde: Yüzde 8,5
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