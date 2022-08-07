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    • Dünya
    • 07.08.2022 19:59
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    • 07.08.2022 20:04
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    Meksika'dan ABD'ye kaçak olarak geçmek isteyen kadın sınır duvarına sıkıştı

    Meksika’da yasadışı yoldan ABD’ye ulaşmaya çalışırken sınır duvarında sıkışan kadın olay yerine gelen görevliler tarafından kurtarıldı. ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi yetkilileri, insan kaçakçılarının son günlerde göçmenleri duvardan geçirebilmek için metal barların arasını açtıklarını ve duvarın bazı bölümlerinde hasara neden olduklarını ifade etti.

    İHA
    ABD’ye kaçak olarak girmek isteyen kadın sıkıştı

    Meksika'nın Tijuana şehrinde ABD'ye ulaşmak isteyen bir kadın duvardaki metal barların arasından geçmeye çalışırken sıkıştı. Olay yerine Meksika Ulusal Muhafızları ve ABD'nin San Diego şehri itfaiye ekiplerinin gelmesi üzerine kadın sıkıştığı yerden kurtarılırken, El Salvador uyruklu kadının insan kaçakçılarıyla birlikte sınırı geçmeye çalışan bir göçmen grubunda yer aldığı öğrenildi.



    Yetkililer tarafından kaçakçıların duvardaki metal barları kriko ile esnetip açarak göçmenlerin ABD'ye geçmesini sağladığı, ancak kadının geçmeye çalıştığı anda krikonun düşmesi sebebiyle barlar arasında sıkışıp kaldığı belirtilirken, kaçakçıların ve gruptaki diğer göçmenlerin kadını orada terk ederek kaçtığı bildirildi.



    ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi yetkilileri, insan kaçakçılarının son günlerde göçmenleri duvardan geçirebilmek için metal barların arasını açtıklarını ve duvarın bazı bölümlerinde hasara neden olduklarını ifade etti.
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        Haberler Dünya Meksika'dan ABD'ye kaçak olarak geçmek isteyen kadın sınır duvarına sıkıştı
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