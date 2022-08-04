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    • Dünya
    • 04.08.2022 17:59
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    • 04.08.2022 18:11
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    İngiltere'de 'resesyon' çanları! İngiltere Merkez Bankası Başkanı açıkladı

    İngiltere'yi sallayan siyasi krizlerin yanı sıra ekonomide de resesyon zilleri çalmaya başladı. İngiltere 2022 yılıyla beraber faiz artırım serisine girdi. Yapılan faiz artışlarına rağmen enflasyondaki yükselişi durduramayan İngiltere Merkez Bankası (BoE) yeni faiz kararını açıkladı. Buna göre banka politika faizini 50 baz puan artırarak son 28 yılın en sert faiz artışını gitti. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey ülkenin resesyona girebileceğini söyledi.

    İngiliz resesyona giriyor!

    ABD'nin resesyona girmesinin ardından İngiltere'de de 'resesyon' çanları çalmaya başladı.

    27 YILIN EN YÜKSEK FAİZ ARTIŞI
    İngiltere Merkez Bankası (BoE), son 27 yılın en yüksek faiz artışını yaparak politika faizini 50 baz puanlık artışla yüzde 1,75 seviyesine çıkardı.

    Bankadan yapılan açıklamada, BoE'nin, politika faizini 0,50 baz puan artırarak yüzde 1,75 seviyesine çıkarma kararı aldığı belirtildi.

    Banka, artan enflasyonu kontrol altına alabilmek için 1995 yılından bu yana tek seferde en yüksek faiz artışına imza atarken, son adımla birlikte politika faizi, Aralık 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

    BoE Para Politikası Kurulu tutanaklarında, Kurul'un 8 üyesinin politika faizinin 50 baz puan, bir üyesinin ise politika faizinin 25 baz puan artırılması yönünde oy kullandığı kaydedildi.

    Ülkede enflasyonun bu yılın ekim ayında yüzde 13,3 ile zirve yapmasının beklendiği aktarılan tutanaklarda, hanehalkının aylık ortalama enerji faturasının geçen yıla oranla 3 kat artarak yaklaşık 300 sterline yükseldiği, bu artışın hanehalkı üzerinde yaratacağı baskı nedeniyle ekonominin bu yılın son 3 ayında resesyona girmesinin beklendiği belirtildi.

    FAİZ ARTIŞI YÖNÜNDE YENİ ADIMLARIN GELEBİLECEĞİNİN İŞARETİ VERİLDİ
    İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, faiz artışı kararının ardından düzenlenen basın toplantısında, mayıs ayı raporundan bu yana tahminlerde yapılan revizyonların çoğunun itici gücünün Ukrayna'da devam eden savaş ve artan enerji fiyatlarından kaynaklandığını belirtti.

    BOE BAŞKANI: RESESYONA GİRİYORUZ
    Bailey, "Yakın vadeli enflasyonist baskılar ciddi derecede yoğunlaştı. Enerji fiyatlarında artış, reel ücretlerde düşüşü şiddetlendirdi, görünümde başka bir büyük bozulmaya neden oldu. İngiltere'nin bu yıl sonunda resesyona girmesini bekliyoruz." dedi.

    BoE'nin enflasyonun hedeflenen yüzde 2 seviyesine çekilmesi konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Bailey, BoE'den ileride faiz artışı yönünde yeni adımların gelebileceğinin işaretini de verdi.

        "Tüm seçenekler masada" ifadesini kullanan Bailey, BoE'nin enflasyonda yüzde 2 seviyesine ulaşılması konusunda "şayet" ya da "fakat" gibi bir söyleminin olmadığını söyledi.

        Bailey, İngiltere'de enflasyonun bu yılın sonunda yüzde 13'ün üzerine çıkarak zirve yapmasının beklendiğini, gelecek yılın büyük bir kısmında da "çok yüksek" seviyelerde seyretmeye devam etmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

        RESESYON NEDİR?
        Resesyon, kelime anlamı olarak "durgunluk" olarak tanımlanmaktadır. Bir kaç aydan daha uzun süren ekonomi genelinde belirgin bir düşüşü temsil eder. Başka bir deyişle ülke ekonomisinde ki büyüme hızının, nüfus artış hızından daha düşük olması sebebiyle kişi başına düşen milli gelirin yerinde saymasıdır. Makro ekonomik tüm göstergeler; Endüstriyel üretim, istihdam, reel gelir, toptan ve perakende ticaret verileri de bu ölçümlemenin içerisindedir.

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        Haberler Dünya İngiltere'de 'resesyon' çanları! İngiltere Merkez Bankası Başkanı açıkladı
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