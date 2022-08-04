Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 05.08.2022 00:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.08.2022 00:07
    ABONE OL

    Azerbaycan'ın Londra Büyükelçiliğine alçak saldırı!

    Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Londra Büyükelçiliğinin radikal dini bir grup tarafından saldırıya uğradığını duyurdu. Olayın yerel kolluk kuvvetleri tarafından araştırılırken, araştırmanın sonuçları hakkında bilgi verilecek.

    Azerbaycan’ın Londra Büyükelçiliğine saldırı

    Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bir grup, Londra'daki büyükelçilik binasına girerek vandalizm eyleminde bulundu, binanın balkonuna dini bayraklar astı ve radikal sloganlar attı.

    Açıklamada, yerel polisin müdahalesinin ardından grup üyelerinin binadan çıkarılarak gözaltına alındığı, büyükelçilik çalışanları arasında yaralanan olmadığı belirtildi.



    OLAY ARAŞTIRILIYOR
    Olayın yerel kolluk kuvvetleri tarafından araştırılırken, araştırmanın sonuçları hakkında bilgi verilecek.



    Açıklamada, Viyana Sözleşmesi uyarınca, diplomatların ve diplomatik binaların güvenliğine ilişkin uyarının diplomatik kanallar aracılığı ile İngiltere makamlarının dikkatine sunulduğunun altı çizildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Arnavutköy’de İETT faciası!
    Haberler Dünya Azerbaycan'ın Londra Büyükelçiliğine alçak saldırı!
        SON DAKİKA