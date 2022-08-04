Azerbaycan'ın Londra Büyükelçiliğine alçak saldırı!

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bir grup, Londra'daki büyükelçilik binasına girerek vandalizm eyleminde bulundu, binanın balkonuna dini bayraklar astı ve radikal sloganlar attı.

Açıklamada, yerel polisin müdahalesinin ardından grup üyelerinin binadan çıkarılarak gözaltına alındığı, büyükelçilik çalışanları arasında yaralanan olmadığı belirtildi.