Yunanistan'dan skandal çağrı: Alman'a Türkiye'ye 'denizaltı satmayın' diye yalvardılar

Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak adımlar atan Yunanistan'ın çaresiz çabalarına bir yenisi eklendi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias yine Türkiye'yi hedef aldı.
'DENİZALTI SATIŞINI DURDURUN'
Türkiye ziyareti öncesi Yunanistan'a giden Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü. Dendias görüşme sırasında skandal bir çağrıda bulundu.
Kathimerini'deki habere göre; Türkiye'nin Yunanistan'ı savaş ile tehdit ettiğini iddia eden Dendias, Kıbrıs'ın egemenlik haklarını ihlal edildiğini belirtti.
Ayrıca Dendias, Türkiye'ye 'denizaltı satışını durdurun' çağrısı da yaptı.