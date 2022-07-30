Yunanistan'dan skandal çağrı: Alman'a Türkiye'ye 'denizaltı satmayın' diye yalvardılar

FRANSIZ MEVKİDAŞINA ŞİKAYET

Öte yandan Dendias, Fransız mevkidaşı ile görüştü ve yine Türkiye'yi şikayet etti. Fransız mevkidaşı Catherine Colonna ile yaptığı görüşmede Doğu Akdeniz'e atıfta bulunarak bölgenin iki ülke için de endişe alanı olduğunu iddia etti, Türkiye'nin gerilimi tırmandırdığını belirtti.