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    • Dünya
    • 30.07.2022 13:55
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    • 30.07.2022 13:55
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    Yunanistan'dan skandal çağrı: Alman'a Türkiye'ye 'denizaltı satmayın' diye yalvardılar

    Doğu Akdeniz, Ege ve kıta sahanlığı gibi konularda hukuksuz ve provokatif eylemlerinden vazgeçmeyen Yunanistan, her seferinde karşısında Türkiye'nin kararlı ve dik duruşunu buldu. Türkiye'ye bir türlü geri adım attıramayan Yunanistan, çözümü ABD ve Avrupa ülkelerinden yardım istemekte buldu. Başbakan Miçotakis ABD kongresinde yaptığı "F-16 satışını durdurun" çağrısı henüz hafızalarda tazeliğini korurken, Dışişleri Bakanı Dendias da geçtiğimiz günlerde Alman mevkidaşı Annalena Baerbock'a "Türkiye'ye denizaltı satışını durdurun" dedi.

    Yunanistan’dan Almanya’ya skandal Türkiye çağrısı

    Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak adımlar atan Yunanistan'ın çaresiz çabalarına bir yenisi eklendi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias yine Türkiye'yi hedef aldı.

    'DENİZALTI SATIŞINI DURDURUN'
    Türkiye ziyareti öncesi Yunanistan'a giden Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü. Dendias görüşme sırasında skandal bir çağrıda bulundu.

    Kathimerini'deki habere göre; Türkiye'nin Yunanistan'ı savaş ile tehdit ettiğini iddia eden Dendias, Kıbrıs'ın egemenlik haklarını ihlal edildiğini belirtti.
    Ayrıca Dendias, Türkiye'ye 'denizaltı satışını durdurun' çağrısı da yaptı.

    MİÇOTAKİS'TEN SKANDAL ÇAĞRI
    Dendias'ın bu çağrısı Miçotakis'in ABD kongresinde yaptığı çağrıyı hatırlattı. Miçotakis de ABD kongresinde 'Türkiye'ye F-16 satışı yapmayın' demişti.

        FRANSIZ MEVKİDAŞINA ŞİKAYET
        Öte yandan Dendias, Fransız mevkidaşı ile görüştü ve yine Türkiye'yi şikayet etti. Fransız mevkidaşı Catherine Colonna ile yaptığı görüşmede Doğu Akdeniz'e atıfta bulunarak bölgenin iki ülke için de endişe alanı olduğunu iddia etti, Türkiye'nin gerilimi tırmandırdığını belirtti.

        DAYANIŞACAKLARMIŞ!
        Kathimerini'de yer alan haberde, Fransız bakanın ise Yunanistan ile müttefik ve dost bir ülke olduğuna ve egemenliğine yönelik tehditlere karşı dayanışma içinde olacağına dair açık bir mesaj gönderdiği ifade edildi.
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