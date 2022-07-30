Papa'dan dünyayı şoke eden itiraf: Kanada’da yerlilere soykırım yaptık!



Vatikan yayın organlarından Vaticannews'te yer alan habere göre, Papa'nın Kanada'da yerlilerle buluşması sırasında "soykırım" kelimesini kullanmamasının yerli halkın tepkisinin çektiğinin hatırlatılması üzerine Katoliklerin ruhani lideri, "Bu doğru. Bu kelimeyi kullanmadım çünkü o an aklıma gelmedi ama soykırımı tarif ettim ve af diledim, bu soykırımcı operasyon için af diledim. Örneğin, çocukların alıp götürülmesi, kültür değiştirmek, zihniyet değiştirmek, gelenekleri değiştirmek, ırk değiştirmek, bunların hepsi kültürle alakalı. Evet, teknik bir ifade soykırım ama aklıma gelmediğinden kullanmadım. Bu doğru evet, bu bir soykırımdı" ifadelerini kullandı.