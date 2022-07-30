Beninli bakan Aurelien Agbenonci Emmanuel Macron'un dokunduğu omzunu temizledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Afrika ziyaretinin ikinci durağı olan Benin'de, Benin Dışişleri Bakanı Aurelien Agbenonci ile arasında ilginç bir olay yaşandı.

Benin Devlet Başkanı Patrice Talon ile konuştuğu esnada Agbenonci'yi de yanlarına çağıran Macron, Agbenonci'ni omzuna dokundu.

Macron'un temasının ardından Agbenonci parmak uçlarıyla omzunu temizledi.

FRANSIZ MEDYASI GÖRÜNTÜLERİ VERMEDİ

Söz konusu görüntüler, Fransız medyasında yer almasa da uluslararası basın ve sosyal platformlarda gündem oldu.

Twitter kullanıcıları, Fransız Cumhurbaşkanı Macron'un buyurgan olmaya çalışırken "küçük düştüğü" yorumunu yaptı.

AGBENONCI AÇIKLAMA YAPTI

Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Agbenonci, Twitter hesabından, Macron'un ceketindeki tozu kendisine gösterdiği için omzunu silkelediği açıklamasını yaptı.

Kullanıcılar ise Agbenonci'nin açıklamasının altında Macron'un başka ülkelerin liderlerine benzer hareketleri yaptığı videoları paylaştı.

Crawley Violette adlı kullanıcı, Bakan'ın açıklamasının altına "Sayın Bakan Afrika'ya ders vermeye gelen (Macron'un) küçümseyici hareketini püskürtmekle iyi yaptınız. Fransa'yı utandırdı." yorumunda bulundu.

MACRON'UN ZİYARETİ FRANSA'NIN AFRİKA'DAKİ SÖMÜRGE DÖNEMİNİ GÜNDEME GETİRDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afrika turu kapsamında 25-28 Temmuz'da Kamerun, Benin ve Gine Bissau'yu ziyaret etmişti.

Elysee Sarayı, Macron'un ziyaretinin, Fransa'nın Afrika kıtasıyla ilişkileri yenileme sürecinin bir parçası olduğunu açıklamıştı.

Macron'un ziyaretiyle Afrikalılar Fransa'nın kıtada sömürge döneminde işlediği suçları gündeme getirerek Fransa'nın bu suçları kabul etmesi çağrısı yaptı.