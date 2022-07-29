Ukrayna'dan tahıl taşıyacak ilk gemi yüklemesi başladı! Zelenskiy Çornomorsk Limanı'ndan duyurdu: "Bu bir Türk gemisidir"





"BU BİR TÜRK GEMİSİDİR"

Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliği Müsteşarı Buket Kabakcı, ABD'nin Kiev Büyükelçisi Bridget Brink ile diğer diplomatlarla limana gelen Zelenskiy, savaşın başlamasından bu yana ilk geminin burada sevkiyat için yüklenmeye başladığını vurgulayarak, "Savaşın başlangıcından itibaren ilk gemi yükleniyor, bu bir Türk gemisidir. " dedi.

Tahıl ihracatı için Ukrayna olarak hazır olduklarına işaret eden Zelenskiy, ortaklardan sevkiyat için haber beklediklerini aktardı.